الاحتلال يقمع مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان بقلقيلية

الضفة المحتلة-الرأي:

قمعت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، مسيرة سلمية، تنديدا بالمشاريع الاستيطانية في مدينة قلقيلية المحتلة.

وجاء ذلك خلال المسيرة التي نظمتها فعاليات قلقيلية بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة قلقيلية، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال الاستيلاء على أراضي المواطنين، وآخرها الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المحافظة لتوسعة الشارع الاستيطاني 55.

وانطلقت المسيرة من قرية النبي إلياس، مرورا بقرية عزبة الطبيب شرق قلقيلية، وصولا الى الشارع الاستيطاني "55"، ورفع المشاركون خلالها الأعلام الفلسطينية، ونددوا بإجراءات الاحتلال الهادفة لسرقة الأراضي الفلسطينية، لصالح المشروع الاحتلالي.