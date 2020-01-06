الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ171 ويشّرد أهلها

غزة – الرأي:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الاثنين قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب الفلسطيني للمرة الـ171.

وذكرت مصادر محلية أن آليات الهدم مدعومة بسيارات خاصة وقوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت المنازل بعدما أخرجت سكانها عنوة في العراء وسط أجواء شديدة البرودة.

وأشارت إلى أن عملية الهدم تأتي بعد ليلة استفزازية شهدتها القرية بسبب تجوّل أفراد شرطة الاحتلال بسياراتهم واستفزاز المواطنين فيها مساء يوم الأحد.

وتعتبر قرية العراقيب واحدة من 42 قرية فلسطينية يريد الاحتلال اقتلاعها وتهجير سكانها وتجميعهم في قرية واحدة تسمى "شقيب السلام" لوضع يده على أراضيهم لصالح مشاريع استيطانية.