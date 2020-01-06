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مستشفى الدرة: إنجاز أكثر من 170 ألف فحص مخبري في 2019

06 كانون ثاني / يناير 2020 03:49

غزة- الرأي:

أفادت دائرة المختبر بمستشفى الدرة للأطفال، خلال تقريرها السنوي لعام 2019، أن عدد الفحوصات التي أُنجزت داخل المختبر بلغت (174661) فحص مخبري.

وأظهر التقرير أن عدد فحوصات قسم الكيمياء سجلت (115730 فحص) وقسم الهيماثولجي (38144 فحص)، وقسم الميكروبيولوجي (9589 فحص)، وقسم السير ولوجي (2292 فحص)، وقسم البارسيتولجي (5582 فحص)، والفحوصات الأخرى (3352 فحص).

وأكد أ. عبد الحكيم الجدبة مدير دائرة المختبر بمستشفى الدرة، أنه بالرغم من وجود بعض المعيقات التي واجهتنا خلال العام المنصرم خاصة العجز في توفير بعض الفحوصات إلا أننا عملنا جاهدين بالتعاون مع إدارة المستشفى برئاسة الدكتور ماجد حمادة والعديد من الجهات على توفير تلك النواقص والعمل على منع تأثيرها على الخدمة المقدمة للمرضى، مشيرا أنه تم الانتهاء من تطبيق نظام الحوسبة في جميع أقسام المختبر وربطها بالأقسام المختلفة في المستشفى.

وأفاد الجدبة أنه خلال العام 2020 منع حصول أي نقص في مواد الفحص والعمل على تنمية الموارد البشرية وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمرضى على أعلى مستوى.

كما طالب بضرورة تحديث الأجهزة القديمة وإضافة أجهزة جديدة متطورة والعمل على توفير صيانة وقائية ودورية لجميع الأجهزة بالتعاون مع قسم الهندسة والصيانة.

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