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رصد موجة غبار في طريقها إلى فلسطين

06 كانون ثاني / يناير 2020 04:08

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فلسطين المحتلة - الرأي

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الأقمار الصناعية رصدت اليوم الاثنين، تشكل موجة من الغبار شمال غرب مصر، في طريقها إلى فلسطين.

وبينت أن الموجة تشكلت نتيجة تشكل منخفض جوي عميق من المتوقع أن يؤثر على فلسطين خلال يوم الأربعاء ويستمر يوم الخميس مصحوب بانخفاض ملموس على درجات الحرارة، وأمطار فوق معظم المناطق.

وبينت الأرصاد أن موجة الغبار من المتوقع أن تصل فلسطين خلال ساعات الليل المتأخرة من اليوم الاثنين، وتستمر بالتأثير يوم غد الثلاثاء، بحيث ترتفع نسبة الغبار في أجواء المدن الفلسطينية بشكل ملموس.

وسيترافق الغبار غداً الثلاثاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، بحيث تسقط أمطار طينية خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء فوق أجزاء مُختلفة من فلسطين.

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