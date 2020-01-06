ناصر الطبي يجرى عملية ناجحة لتثبيت مفصل ركبة لثلاثيني

غزة- نهى مسلم- الرأي:

أجرى الطاقم الطبي بجراحة العظام بمجمع ناصر الطبي برئاسة د. غسان أبو زهري اخصائي ورئيس قسم العظام بالمجمع عملية تثبيت لمفصل الركبة لثلاثينى ناتج عن قطع كامل في الرباط الخارجي في مفصل الركبة.

وأوضح د. أبوزهري أنه تم بعد الفحص الطبي والصور المقطعية تبين وجود قطع كامل في الرباط الخارجي لمفصل الركبة وأجريت له عملية عاجلة حيث تم أخذ رقعة من الأوتار الداخلية لمفصل الركبة وزراعتها في مكان الرباط الخارجي لمفصل الركبة اليمنى.

واعتبر د. أبو زهري أن هذه الحالات أنها كانت تحول سابقا للعلاج بالخارج، والأن تمكنت الطواقم المحلية داخل مجمع ناصر من إجراء تلك العملية بنجاح كبير وتعد هذه الحالة اول حالة تجرى بالمجمع وهي من أصعب إصابات الملاعب - وفق قوله-.

وشارك في اجراء العملية د. محمد شمود أخصائي جراحة العظام، ود. رائد ابو شمالة وطاقم التمريض والتخدير.

ويجري قسم جراحة العظام بمجمع ناصر الطبي شهريا 189عملية تتراوح بين 35 عملية كبرى و60 عملية متوسطة الى جانب اجراء ما يتراوح من 90 صغرى وأربع عمليات ذات مهارة.