لجنة مناهضة التعذيب تختتم لقاءاتها التثقيفية لجهات إنفاذ القانون

غزة- الرأي:

اختتمت لجنة تعزيز حقوق الانسان ومناهضة التعذيب، سلسلة لقاءاتها التثقيفية التوعوية لكافة جهات إنفاذ القانون في محافظات غزة والتي تشمل إدارة المباحث العامة وإدارة مكافحة المخدرات والشرطة النسائية، وعقدت لقاءها الختامي في شرطة معسكر جباليا.

وحضر اللقاء الختامي كل من وكيل النيابة/أ.سائد عبدو، والمحاضر بالشريعة والقانون بالجامعات الفلسطينية د.ماهر السوسي، ورئيس اللجنة الشعبية لمخيم معسكر جباليا العميد/بسيم الكرد، ومدير مركز شرطة معسكر جباليا المقدم/طلعت المبحوح، ومدير لجنة التدريب بالشرطة الفلسطينية المقدم/محمد عايش، ورئيس اللجنة التوعوية الرائد/أشرف أبو سيدو.

وأكد د. ماهر السوسي أن إقامة العدل ونشر الفضيلة ودرء المفاسد مقاصد أصيلة تسعى الشريعة الإسلامية لتحقيقها في المجتمع، وفق الضوابط والأحكام التي تُرسي دعائم العدل والإنصاف وحفظ الحقوق بوسائل سليمة وقواعد مستقيمة في التعامل مع المتهمين.

وبين د. السوسي أن الضوابط الشرعية للتحقيق مع المتهم قائمة على قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، إضافةً إلى إجماع العلماء على تجريم التعذيب أو الحط من الكرامة الإنسانية أو تحقير المتهم أو استعمال الحيلة معه للإقرار بالتهم، مبيناً وجوب عصمة المسلم من الإيذاء والإهانة.