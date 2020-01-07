وكالة الرأي الفلسطينية السفارة الأمريكية تحذر رعاياها بالداخل المحتل من رد إيران وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل محتجين "حريديم" تظاهروا في القدس وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن عن كشف جديد للسفر عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية لجنة مناهضة التعذيب تختتم لقاءاتها التثقيفية لجهات إنفاذ القانون وكالة الرأي الفلسطينية ناصر الطبي يجرى عملية ناجحة لتثبيت مفصل ركبة لثلاثيني وكالة الرأي الفلسطينية رصد موجة غبار في طريقها إلى فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الدرة: إنجاز أكثر من 170 ألف فحص مخبري في 2019 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مصورًا شمال أريحا المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية منظمات استيطانية تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى غدًا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ171 ويشّرد أهلها
أخبار » الأخبار الفلسطينية

استولي على مخرطة

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من جنين والخليل

07 كانون ثاني / يناير 2020 09:47

جنين – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أباً ونجليه من جنين وصادرت معدات ورشة خراطه، إضافة لاعتقال أربعة مواطنين من الخليل.

وقال مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن رشدي البظ (54 عاما)، ونجليه عدي (27 عاما)، ومحمد (20 عاما)، وذلك خلال مداهمتها عدة أحياء في جنين واقتحامها منزل عائلة البظ الواقع على شارع جنين- نابلس.

وأوضح ذوو المعتقلين، أن قوات الاحتلال حطمت أبواب المنزل وعاثت خرابا بمحتوياته، بينما استولت على ورشة الخراطة الخاصة بالعائلة، إلى جانب استيلائها على الأجهزة الخلوية الخاصة بالأب ونجليه.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال في شارعي الناصرة ونابلس وفي مركز المدينة، تخللها إطلاق الأعيرة النارية و"المطاطية" وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن  إصابات.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، أربعة مواطنين من مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال داهم مخيم العروب شمال المحافظة، واعتقل عز الجندي، وأحمد حسونة البدوي، ومحمد الجابري، وعمرو جاسر الشريف، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي السياق ذاته داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدات السموع ويطا ودير سامت، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين وعرقلت مرورهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟