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لاستخدامهم كورقة مساومة

"بينت" يدرس احتجاز المتسللين من غزة بدون محاكمة

07 كانون ثاني / يناير 2020 09:51

نفتالي بنيت
نفتالي بنيت

القدس المحتلة – الرأي:

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن وزير الجيش الإسرائيلي "نفتالي بينت" يدرس احتجاز المتسللين من قطاع غزة لفترات حبس طويلة، بدون محاكمة.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن "بينت" يدرس الإعلان عن هؤلاء المتسللين، كمقاتلين غير قانونيين، وذلك تحسباً لأي انتقادات دولية، ضد "إسرائيل" على احتجازهم.

وأضافت الصحيفة، أن هدف بينيت من هذا الإجراء، هو استخدام هؤلاء المتسللين كورقة مساومة، في أي مفاوضات مستقبلية مع حماس، للإفراج عن الجنود الأسرى.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تشك في أن يسهم اجتياز المتسللين في أي مفاوضات مستقبلية، لإعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى بغزة.

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