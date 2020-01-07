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الاحتلال يوافق على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

07 كانون ثاني / يناير 2020 11:28

الضفة المحتلة – الرأي:

قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت في بيان لها، مساء أمس الاثنين، أن "اللجنة العليا للتخطيط التابعة للسلطة المدنية الاسرائيلية وافقت على بناء هذه الوحدات خلال اجتماعات عقدتها يومي الأحد والاثنين".

وبحسب وسائل اعلام اسرائيلية، فقد صادق ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى"، إيداع خطط بناء 1150 وحدة سكنية استيطانية، وهي المرحلة الأولى في إجراءات التخطيط والترخيص، فيما صادق على بناء 786 وحدة استيطانية بشكل نهائي.

وتشمل خطط البناء 285 وحدة استيطانية في مستوطنة "حورشا"، و180 وحدة في مستوطنة "متسبيه داني"، و147 وحدة في مستوطنة "متسبيه ياريحو"، و107 وحدات في مستوطنة "ألون موريه"، ومئة وحدة في مستوطنة "نافيه تسوف"، و40 وحدة في مستوطنة "بفدوأل".

الضفة المحتلة – الرأي:

قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت في بيان لها، مساء أمس الاثنين، أن "اللجنة العليا للتخطيط التابعة للسلطة المدنية الاسرائيلية وافقت على بناء هذه الوحدات خلال اجتماعات عقدتها يومي الأحد والاثنين".

وبحسب وسائل اعلام اسرائيلية، فقد صادق ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى"، إيداع خطط بناء 1150 وحدة سكنية استيطانية، وهي المرحلة الأولى في إجراءات التخطيط والترخيص، فيما صادق على بناء 786 وحدة استيطانية بشكل نهائي.

وتشمل خطط البناء 285 وحدة استيطانية في مستوطنة "حورشا"، و180 وحدة في مستوطنة "متسبيه داني"، و147 وحدة في مستوطنة "متسبيه ياريحو"، و107 وحدات في مستوطنة "ألون موريه"، ومئة وحدة في مستوطنة "نافيه تسوف"، و40 وحدة في مستوطنة "بفدوأل".

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