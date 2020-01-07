وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق حملة التبرع من مستحقات الموظفين لصالح المتعففين بغزة وكالة الرأي الفلسطينية أيدٍ أنهكها البرد.. تواصل رسم الجمال في شوارع غزة وكالة الرأي الفلسطينية "بينت" يدرس احتجاز المتسللين من غزة بدون محاكمة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من جنين والخليل وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء مغبرة وباردة ومنخفض جوي عميق غداً وكالة الرأي الفلسطينية السفارة الأمريكية تحذر رعاياها بالداخل المحتل من رد إيران وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل محتجين "حريديم" تظاهروا في القدس وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن عن كشف جديد للسفر عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية لجنة مناهضة التعذيب تختتم لقاءاتها التثقيفية لجهات إنفاذ القانون وكالة الرأي الفلسطينية ناصر الطبي يجرى عملية ناجحة لتثبيت مفصل ركبة لثلاثيني
أخبار » أخبار الأسرى

الأسير زهران يدخل يومه الـ107 في الإضراب

07 كانون ثاني / يناير 2020 11:32

الضفة المحتلة – الرأي:

يواصل الأسير أحمد زهران (42 عاما) من بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله، إضرابه عن الطعام لليوم الـ(107) على التوالي، وسط تدهور بوضعه الصحي.

ويواجه الأسير زهران ظروفًا صحية خطيرة، خاصة أن إضرابه الحالي، هو الثاني منذ شهر آذار/ مارس العام المنصرم، واستمر إضرابه الأول مدة (39) يوما، وأنهاه بعد وعود بالإفراج عنه.

ويقبع الأسير زهران في معتقل "عيادة الرملة"، وجرى نقله عدة مرات إلى المستشفيات كان آخرها مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.

وتماطل سلطات الاحتلال بالرد على طلب الاستئناف المقدم للاسير زهران، لكسر إضرابه وإيصاله لمرحلة صحية خطيرة، تُسبب له أمراضا يصعب علاجها لاحقًا، ويرافق ذلك استمرارها فرض جملة من الإجراءات التنكيلية والانتقامية بحقه منها: حرمانه من زيارة العائلة، وعزله في ظروف صعبة، والضغط عليه نفسيًا من خلال السجانين، ومؤخراً تعرض الأسير زهران للتحقيق بدعوى وجود بيانات بحقه، في محاولة جديدة للالتفاف على إضرابه.

من الجدير ذكره أن الأسير زهران أب لأربعة أبناء. وقضى ما مجموعه 15 عاما في معتقلات الاحتلال.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟