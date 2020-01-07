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"العليا الإسرائيلية" تُؤجل للمرة الثالثة موعد النظر في التماس 31 أسيراً

07 كانون ثاني / يناير 2020 01:49

أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية، للمرة الثالثة على التوالي، موعد النظر في التماس (31) أسيراً محررا وذلك حتى تاريخ الـ25 من آذار/ مارس 2020.

وأوضحت زوجة الأسير نائل البرغوثي أمان نافع، أن هذا التأجيل هو الثالث منذ أن توجه الأسرى بالالتماس في شهر آذار/ مارس 2019، وجرى تأجيل الجلسة للمرة الأولى حتى تاريخ 26 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وللمرة الثانية حتى تاريخ الثاني من كانون الثاني/ يناير الجاري، إلا أن المحكمة وقبل أيام من موعد انعقاد الجلسة قررت إلغاءها، وتأجيلها للمرة الثالثة حتى تاريخ 25 آذار/ مارس2020.

ولفت نادي الأسير إلى أن الاحتلال أعاد اعتقال قرابة (70) محرراً أفرج عنهم منذ حزيران عام 2014، وأعاد أحكامهم السابقة من خلال لجنة عُرفت بلجنة "الاعتراضات العسكرية"، والتي شُكلت للنظر في قضاياهم، وذلك عبر إقرار وتنفيذ قانون تعسفي يسمح لها بذلك، من خلال الإدعاء بوجود "ملف سري".

 

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