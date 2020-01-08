منخفض جوي عميق اليوم ويستمر حتى الجمعة

رام الله - الرأي

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر اليوم الأربعاء بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا على مختلف المناطق، والأمطار تشتد غزارتها خلال ساعات المساء والليل وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد الغزير أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 80 كم/ ساعة، والبحر مائجاً .

وهذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا على مختلف المناطق، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد الغزير، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجاً

يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق غدا الخميس، ويستمر الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد الغزير أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجاً .

وبعد غد الجمعة تنبأت الدائرة بأن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق، حيث يكون الجو غائماً وشديد البرودة وماطرا على فترات على مختلف المناطق، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، وفي ساعات المساء والليل يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار التدريجي، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت المقبل يكون الجو غائماً جزئياً وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع .

وحذرت الدائرة المواطنين أيام الأربعاء والخميس والجمعة من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.