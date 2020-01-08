الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا من الضفة بينهم سيدة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح اليوم الأربعاء، 13 موطنا من الضفة الغربية المحتلة بينهم سيدة مقدسية.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة بيت فجار وهم: محمد عيسى ثوابته، وداوود عيسى ثوابته، ومحمد أحمد ديريه.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: أكرم منير حرب (18 عاما)، وجهاد حسن دحادحة (20 عاما)، ومحمد إبراهيم غوانمة، ويوسف عيسى، وعمر غزاوي.

كما اعتقلت أمين سر حركة "فتح" في بلدة بيت عوا باسم المسالمة، وعمرو أمجد حدوش (25 عاما) من مخيم العروب، ومحمد وليد محسن، وجواد حسن نوافله من بلدة أبو ديس.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال السيدة سناء الرجبي من القدس، وهي والدة الأسير عمار الرجبي المحكوم بالسّجن ست سنوات.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت بالأمس عشرة مرابطين في المسجد الأقصى بينهم فتاتان وسيدة، وذلك بعد الاعتداء عليهم بالضرب، وأُفرج عنهم صباح اليوم بشروط تمثلت بإبعادهم عن المسجد الأقصى لمدة (15) يوما، وكفالة مالية بقيمة 5000 شيقل.