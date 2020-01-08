وكالة الرأي الفلسطينية بحر: ٢٠٢٠ عام التحول التكنولوجي بالمجلس التشريعي وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تشارك في افتتاح مشتل جذور الزراعي في دير البلح وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشارك في لقاء مجتمعي بمدرسة أحلام الحرازين وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: ترتيبات موسم العمرة تسير وفق المتفق عليه وكالة الرأي الفلسطينية " العدل" تطلق برنامج الترسيم المالي لمعاملات دوائر كتابة العدل وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تنفذ مخيم “نادي البرلمان الطلابي المركزي” وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تشارك في تكريم أبطال نادي السلام الرياضي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يسحب رخصة المحاماة من الأسير طارق برغوث وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2383) الاربعاء 8/1/2019 وكالة الرأي الفلسطينية "ريال مدريد" و"بلنسية" يزيحان الستار عن نسخة تاريخية في كأس السوبر الإسباني..اليوم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا من الضفة بينهم سيدة

08 كانون ثاني / يناير 2020 09:15

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح اليوم الأربعاء، 13 موطنا من الضفة الغربية المحتلة بينهم سيدة مقدسية.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة بيت فجار وهم: محمد عيسى ثوابته، وداوود عيسى ثوابته، ومحمد أحمد ديريه.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: أكرم منير حرب (18 عاما)، وجهاد حسن دحادحة (20 عاما)، ومحمد إبراهيم غوانمة، ويوسف عيسى، وعمر غزاوي.

كما اعتقلت أمين سر حركة "فتح" في بلدة بيت عوا باسم المسالمة، وعمرو أمجد حدوش (25 عاما) من مخيم العروب، ومحمد وليد محسن، وجواد حسن نوافله من بلدة أبو ديس.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال السيدة سناء الرجبي من القدس، وهي والدة الأسير عمار الرجبي المحكوم بالسّجن ست سنوات.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت بالأمس عشرة مرابطين في المسجد الأقصى بينهم فتاتان وسيدة، وذلك بعد الاعتداء عليهم بالضرب، وأُفرج عنهم صباح اليوم بشروط تمثلت بإبعادهم عن المسجد الأقصى لمدة (15) يوما، وكفالة مالية بقيمة 5000 شيقل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟