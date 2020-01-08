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ورق الجوافة علاج فعال لنزلات البرد وأمراض أخرى

08 كانون ثاني / يناير 2020 09:15

20200107023ورق الجوافة علاج فعال لنزلات البرد وأمراض أخرى7453745
20200107023ورق الجوافة علاج فعال لنزلات البرد وأمراض أخرى7453745

تزداد معدلات الإصابة بنزلات البرد والانفلوانزا خلال موسم الشتاء، ويلجأ الكثيرون إلى العلاج الشعبى للتغلب على أعراضه لمنع تناول الأدوية الكيميائية، والجوافة هي علاج تقليدي لمجموعة من الحالات الصحية، و تشير الأبحاث إلى أن ثمار الجوافة وأوراقها قد يكون لها عدد من الفوائد، ويستخدم الناس شاي أوراق الجوافة كعلاج للإسهال بالإضافة إلى العديد من المشاكل الصحية الأخرى مثل السعال المصاحب لنزلات البرد.

ووفقا لموقع medicalnewstoday أوراق الجوافة قد تساعد في علاج مجموعة من الحالات، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2.

مستخلص أوراق الجوافة قد يساعد في منع طفرات السكر في الدم وتحسين الأعراض لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 ، خاصة وأنه يساعد في تحسين مقاومة الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم.

قد تنجم هذه الفوائد عن المركبات الموجودة في مستخلص أوراق الجوافة مما يساعد على تخفيف امتصاص الجلوكوز بعد تناول الشخص وجبة.

علاج آلام الدورة الشهرية
 

تناول مغلى ورق الجوافة قد يقلل من تقلصات الدورة الشهرية.

ورق الجوافة لعلاج الإسهال
 

شاي أوراق الجوافة هو علاج تقليدي للإسهال في العديد من أنحاء العالم

علاج نزلات البرد
 

يعتبر شرب أوراق الجوافة طريقة سهلة للتمتع بالمزايا الصحية للفاكهة، تناول مغلى ورقة الجوافة قد يساعد المرضى  على محاربة نزلات البرد لانه يمنع نمو الفيروس الذي يسبب الانفلونزا.

قد ينجم التأثير المضاد للفيروسات عن مادة الفلافانول الموجودة بورق الجوافة، وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية.

خفض ضغط الدم المرتفع  
 

مستخلص ورق الجوافة  له تأثير خافض للضغط قد يكون هذا التأثير بسبب خصائص مضادات الأكسدة في مستخلص الأوراق، مضادات الأكسدة قد تخفض ضغط الدم عن طريق المساعدة في توسيع الأوعية الدموية.

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