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طرق غير متوقعة يستخدمها ”الهاكرز“ للتجسس

08 كانون ثاني / يناير 2020 09:34

طرق غير متوقعة يستخدمها ”الهاكرز“ للتجسس
طرق غير متوقعة يستخدمها ”الهاكرز“ للتجسس

تتزايد حالات التجسس والاختراق عبر شبكة الإنترنت التي يقوم بها ”الهاكرز“ على الأفراد أو الشركات أو الحكومات، بالتزامن مع التقدم العلمي والرقمي المذهل الراهن.

ويرى متخصصون في مجال الأمن المعلوماتي، أن ”الهاكرز“ الذين يستخدمون تقنيات مختلفة وأساليب متعددة في هجماتهم الإلكترونية، وذلك من أجل المال أو الشهرة.

وسلطت سلسلة من التقارير خلال العام الماضي الضوء على اتجاه مقلق، وهو مهاجمة كاميرات في المنازل للتجسس على ساكنيها، لأهداف عدة يتصدرها الابتزاز، وفقا لتقرير موقع businessi nsider.

وجمع تقرير الموقع ملخصا لبعض التقارير الأكثر شهرة عن ”الهاكرز“ وطرق اختراقهم لأشخاص في أماكن يفترض أنها خاصة وآمنة عبر كاميرات خفية.

وتعتبر الإيجارات المؤقتة أحد أهم طرق بعض المحتالين، حيث كشف بعض مستأجري وحدات سكنية خاصة عن عثورهم على كاميرات خفية في غرف نومهم، تم تصميمها لتبدو كأنها أجهزة شحن الهواتف أو منبهات.

في حين استطاع البعض اختراق كاميرات نظام حماية منزلي قدمته شركة ”أمازون“ معروف باسم Amazon Ring، حيث تمكن متسللون من سرقة كلمات مرور المستخدمين، والسيطرة على كاميرات الأمن المنزلية في الأشهر الأخيرة.

كما قام متسللون في المملكة المتحدة بالسيطرة على كاميرات أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بأشخاص قاموا بالدخول ومشاهدة أفلام إباحية، وذلك لابتزازهم بعد أن استخدموا برمجيات خبيثة للسيطرة على أجهزتهم.

وفي شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إعلانا حذر فيه الأشخاص من أن أجهزة التلفاز الذكية الخاصة بهم عرضة للقراصنة، داعيا مستخدمي كاميرات التلفزيون الذكية الخاصة بهم لتغطيتها بشريط لاصق.

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