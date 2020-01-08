بديل للأدوية .. جهاز جديد يحمي من مرض قاتل

تمكن باحثون من ابتكار جهاز جديد يحمي من السكتات الدماغية، مصمم خصيصا لمرضى الرجفان الأذيني والذي يسبب ضربات قلب غير منتظمة، فيجعل تدفق الدم غير منتظم، ما قد يشكل جلطات.

وإذا تحركت إحدى هذه الجلطات، فيمكن أن تنتقل أجزاء منها عبر الدورة الدموية إلى المخ؛ ما يؤدي إلى انسداد، وهذا يجعل أجزاء من الدماغ بحاجة إلى الأكسجين، ويؤدي إلى السكتة الدماغية.

وغالبا ما يعتمد مرضى الرجفان الأذيني على عقاقير طويلة الأمد لسيولة الدم، ولكنها تزيد من خطر حدوث نزيف لا يمكن السيطرة عليه.

ويتم زرع الجهاز الجديد Watchman، الذي تم تحديثه من نظام قديم بالاسم ذاته، داخل القلب ويتوقف عن تكوين الجلطات؛ ما يوفر بديلا دائما للأدوية.

ويقوم الجهاز بتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بأكثر من 80%، لكن الجهاز السابق لم يكن مناسبا لـ 5000 شخص على الأقل يعانون من قلوب غير منتظمة الشكل.

ويتوافر Watchman الجديد في 5 أشكال مختلفة وهو مصنوع من معدن مرن ورفيع ليناسب تشريح كل فرد، وعلى عكس الموديلات السابقة، يتم تغطيته بقطعة قماش بوليستر، تحمي الأنسجة المحيطة من الحواف المعدنية.

ويقول الدكتور بانيكر إن الجهاز خيار جيد أيضا للأشخاص الذين ينسون تناول الأدوية والتي يجب الالتزام بها مدى الحياة.

ويستغرق الإجراء 45 دقيقة في المستشفى تحت التخدير العام، ويتم إدخال أنبوب رفيع ومرن يسمى القسطرة من خلال شق صغير في الفخذ ويتم ربطه عبر الشرايين، ثم يتم زرع كاميرا صغيرة من خلال القسطرة لأخذ القياسات، وتستخدم لتحديد الحجم المناسب للجهاز، ويتم بعد ذلك تمرير الجهاز إلى القلب من خلال القسطرة ، ويجري طيه مثل مظلة حتى تثبيته.

عندما يكون الجهاز في مكانه، يقوم الجراح بإزالة القسطرة والغرز الموجودة في الفخذ.

ويُعتقد أن الرجفان الأذيني، هو الأكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، وهو ناجم عن اختلال الأعصاب التي تتحكم في القلب، وقد يؤدي هذا في بعض الأحيان إلى أكثر من ضعف متوسط معدل ضربات القلب، ما يؤدي إلى ضيق في التنفس والدوخة.

والرجفان الأذيني هو السبب الأكثر شيوعا لمرضى ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو الأزمات القلبية.