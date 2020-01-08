وكالة الرأي الفلسطينية عنكبوت عملاق يصطاد سمكة من بركة مياه وكالة الرأي الفلسطينية 47 درجة تحت الصفر... هذه أبرد مدينة على كوكب الأرض وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على أكبر زهرة في العالم! وكالة الرأي الفلسطينية استقرار الوضع الصحي للأسير الجريح حسين يونس وكالة الرأي الفلسطينية بديل للأدوية .. جهاز جديد يحمي من مرض قاتل وكالة الرأي الفلسطينية قناع ذكي يغطي العينين عند تعرضهما للشمس وكالة الرأي الفلسطينية طرق غير متوقعة يستخدمها ”الهاكرز“ للتجسس وكالة الرأي الفلسطينية اسباب فرط كالسيوم الدم عديدة منها امراض الرئة وكالة الرأي الفلسطينية ورق الجوافة علاج فعال لنزلات البرد وأمراض أخرى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالضفة والقدس
أخبار » عجائب وطرائف

لها رائحة كريهة

تعرف على أكبر زهرة في العالم!

08 كانون ثاني / يناير 2020 09:44

أكبر زهرة في العالم!
أكبر زهرة في العالم!

بقطر يتجاوز المتر ومواصفات غريبة ونادرة في عالم النباتات، عثر مسؤولو الحياة البرية في إندونيسيا على نوع عملاق من "زهرة الوحش"، وهي أكبر زهرة مسجلة في العالم حاليا.

وعادة ما يشار إلى زهرة رافليسيا باسم "زهرة الوحش"، بسبب خصائصها الطفيلية ورائحتها الكريهة، وهي الزهرة التي عثر عليها في غابة وسط جزيرة سومطرة، وفقا لموقع "سي إن إن".

ويبلغ قطر الزهرة حوالي 1.2 مترا، وازدهرت مؤخرا في الغابة الإندونيسية، مما يجعلها أكبر زهرة تم تسجيلها على الإطلاق، وفقا لمركز الموارد الطبيعية في غرب سومطرة.

ومن الغريب أن نفس الغابة أنتجت أكبر زهرة رافليسيا تم تسجيلها على الإطلاق في عام 2017، لكن "زهرة الوحش" الجديدة تفوقت على سابقتها بـ4 بوصات.

ولا تمتلك الزهرة جذورا لأنها طفيلية، وتتغذى على نبات مضيف، حيث تمتص منه الماء والعناصر الغذائية، قبل أن تزهر بشكل كامل وتكشف عن "فمها" الكبير.

ويبعث الفم المفتوح للزهرة برائحة كريهة تشبه رائحة اللحوم المتعفنة، مما جعل البعض يلقبها بـ"الزهرة الجثة"، علما أن تلك الرائحة تجذب الحشرات التي تساعد على تلقيحها.

لكن رغم حجمها وشكلها اللافت، فإن حياة زهرة رافليسيا قصيرة للغاية، حيث يظل فمها مفتوحا لمدة أسبوع واحد فقط قبل أن تتعفن وتموت، مما يعني أن أكبر زهرة على وجه الأرض تزهر بشكلها الكامل "في الوقت الضائع".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟