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عنكبوت عملاق يصطاد سمكة من بركة مياه

08 كانون ثاني / يناير 2020 09:52

عنكبوت عملاق يصطاد سمكة من بركة مياه
عنكبوت عملاق يصطاد سمكة من بركة مياه

 في مشهد غير مألوف اقدم عنكبوت على اصطياد وسحب سمكة من بركة مياه بهدف التهامها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، شاهد جيريمي شالكويك البالغ من العمر 33 عامًا في دهشة، العنكبوت العملاق وهو يستحوذ على السمكة الكبيرة بعد اصطيادها من المياه.

على الرغم من حجم السمكة الكبير، تمكن العنكبوت الجائع بشكل لا يصدق من جر فريسته حتى الجدار الاسمنتي المتواجد بحافة البركة.

كان جيريمي يشاهد الحادث الغريب وهو في حالة من الرعب حيث لم يستطع التوقف عن تصوير هذا المشهد، الذي وقع بإحدى برك المياه بجنوب إفريقيا ، على بعد حوالي 225 ميلًا إلى الشرق من جوهانسبرج.

image1_120204131948372975464 image2_120204131948372975464 عنكبوت عملاق يصطاد سمكة من بركة مياه
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