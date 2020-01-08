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قرعة متوازنة لدور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي

08 كانون ثاني / يناير 2020 09:54

قرعة متوازنة لدور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي
قرعة متوازنة لدور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي

 أسفرت قرعة دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التي جرت الاثنين عن مواجهات متوازنة.

وتجنبت الفرق المرشحة لنيل اللقب، مواجهة بعضها البعض في الدور التالي من البطولة.

ويلتقي مانشستر سيتي حامل اللقب مع ضيفه فولهام المنافس بالدرجة الأولى، فيما يلتقي ليفربول متصدر الدوري الممتاز، مع مضيفه بريستول سيتي المنافس بالدرجة الأولى أو شروسبري تاون المنافس بالدرجة الثالثة.

ويلتقي تشيلسي مع مضيفه هال سيتي فيما يتحتم على توتنهام ومانشستر يونايتد أولا الفوز في مباراة الإعادة أمام ميدلسبره وولفرهامبتون ثم التفكير في المباراة التالية لكل منهما.

وتقام مباريات الدور التالي بين يومي 25 و27 كانون ثاني الجاري.

ويلتقي واتفورد أو ترانميري مع الفائز من مباراة وولفرهامبتون مع مانشستر يونايتد ويلتقي ساوثهامبتون مع الفائز من مباراة توتنهام مع ميدلسبره.

كما يلتقي كوينز بارك رينجرز مع شيفيلد وينزداي ويلتقي بورنموث مع الفائز من مباراة ارسنال مع ليدز يونايتد ونورثهامبتون تاون مع ديربي كاونتي وبرنتفورد مع ليستر سيتي وميوال مع شيفيلد يونايتد والفائز من ريدينج وبلاكبول مع الفائز من كارديف سيتي وكارليسل يونايتد.

كما يلتقي ويستهام يونايتد مع وست بروميتش البيون وبيرنلي مع نوريتش سيتي وبريستول روفرز أو كوفنتري سيتي مع برمنجهام ويلتقي روشديل أو نيوكاسل مع اوكسفورد يونايتد وبورتسموث مع بارنسلي، وبريستول سيتي أو شروسبري تاون مع ليفربول.

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