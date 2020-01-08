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محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف مع ليفربول في العقد الأخير

08 كانون ثاني / يناير 2020 09:59

محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف مع ليفربول في العقد الأخير
محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف مع ليفربول في العقد الأخير

نال المصري الدولي محمد صلاح جائزة أفضل هدف لفريق ليفربول الإنجليزي في أخر عشرة أعوام.
وأعلن ليفربول عبر موقعه الرسمي عن فوز صلاح بالجائزة وذلك عبر الهدف الذي سجله في شباك توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز في شباط 2018 .
واعتمدت هذه الجائزة على تصويت الجماهير التي أعطت أكثر من 40 الف صوت للنجم المصري.
وحل هدف ديفوك أوريجي في شباك برشلونة الإسباني بدوري أبطال أوروبا في المركز الثاني فيما جاء هدف إيمري تشان في شباك واتفورد في المركز الثالث.
وتنافست عشرة أهداف على الجائزة، وهي هدف فيرناندو توريس في سندرلاند العام 2010 وهدف لويس سواريز في شباك ستوك سيتي العام 2011 وأيضا هدف لويس سواريز في شباك نيوكاسل العام 2012 كما تنافس سواريز بهدف ثالث، والذي سجله في شباك نوريتش سيتي العام 2013 وأيضا هدف دانييل ستوريدج في إيفرتون العام 2014 وهدف فيليب كوتينيو في ساوثهامبتون العام 2015 وهدف جوردن هندرسون في تشيلسي العام2016 وهدف إيمري تشان في واتفورد العام2017 وهدف محمد صلاح في توتنهام العام 2018 وهدف ديفوك أوريجي في برشلونة العام 2019 .

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