النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2383) الاربعاء 8/1/2019
أخبار فلسطينية
- إسرائيل تصادق على بناء نحو ألفي وحدة استيطانية… وفتح ترد على مخططات الاحتلال: لن ترهبنا عصا الجلاد
- الرئيس عباس يطالب بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات ويتوّعد بـ «إجراءات صعبة» رفضا…
- السلطة: قرارات بينت الاستعمارية تقوض حل الصراع
- الخارجية الفلسطينية: قرارات وتدابير الاحتلال الاستعمارية
- “أوقاف” القدس تحذر من تحرك إسرائيلي لإغلاق مصلى “باب الرحمة”
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أخبار إسرائيلية
- نتنياهو يلتقي بيركوفيتش لبحث نشر «صفقة القرن» قبيل الانتخابات
- 88 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون المسجد الأقصى
- الحاخام الأكبر لإسرائيل يثير عاصفة بحديثه ضد المهاجرين الروس
- نتنياهو جمّد بناء 2000 وحدة استيطانية بالقدس
الاخبار الدولية
- الحرس الثوري الإيراني: نعتبر إسرائيل حليفا لأمريكا في قتل سليماني وأي عدوان أمريكي سيواجه برد ساحق
- إدارة ترامب تدرس طرح "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- إسرائيل تصادق على بناء نحو ألفي وحدة استيطانية… وفتح ترد على مخططات الاحتلال: لن ترهبنا عصا الجلاد
- الرئيس عباس يطالب بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات ويتوّعد بـ «إجراءات صعبة» رفضا…
- “أوقاف” القدس تحذر من تحرك إسرائيلي لإغلاق مصلى “باب الرحمة”
- هنية يلتقي بقائد “فيلق القدس” الجديد ويزور منزل سليماني- (صور)
- بينيت يدرس اعتقال المتسللين من غزة للضغط على حماس لإطلاق سراح الجنود الإسرائيليين
- 141 فلسطينيًا استشهدوا خلال عام 2019
- خمسة أسرى قدامى دخلوا خلال يناير الجاري أعواماً جديدة في سجون الاحتلال
- 88 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون المسجد الأقصى
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الشرق الأوسط
- نتنياهو يلتقي بيركوفيتش لبحث نشر «صفقة القرن» قبيل الانتخابات
- عباس: لن أصدر مرسوم الانتخابات قبل حسم موضوع
الخليج الإماراتية
- الاحتلال ينكل بالمصلين في الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين
- السلطة: قرارات بينت الاستعمارية تقوض حل الصراع
- أسرى فلسطينيون يضربون عن الطعام دعماً للمعتقل «زهران» -
الاخبار اللبنانية
- عباس يحذّر تل أبيب من «انفجار» الضفة!
الغد الأردنية
الشروق المصرية
الشرق القطرية
- غزة تطالب أحرار العالم بالمشاركة في إنهاء الحصار
- "أوقاف القدس": إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى تدفع بالمنطقة
- الخارجية الفلسطينية: قرارات وتدابير الاحتلال الاستعمارية
- مسؤول فلسطيني: عام 2019 الأسوأ اقتصاديا وإنسانيا على قطاع غزة
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- إعلام إيراني: مقتل 80 عسكريًا أمريكيًا في القاعدتين بالعراق
- فيديو وصور | طهران تعلن عن أول رد انتقامي على عملية اغتيال سليماني
- الاحتلال يعتدي على المصلين بالأقصى ويعتقل 5 شبان وفتاة
- "بينيت" يعتزم احتجاز المتسللين من غزة كأوراق مساومة
- "أوقاف القدس": الاحتلال بإجراءاته في الأقصى يدفع بالمنطقة لصراع مرير
- محكمة "عوفر" ترفض الاستئناف المقدّم للأسير أحمد زهران
- شاطئ قطاع غزة يتآكل أمام المنخفضات.. والكتل الإسمنتيّة حلٌّ طارئ
- مولدات الكهرباء في "عين الحلوة".. استثمارات على حساب اللاجئين
القدس المحلية
الاحتلال يفرج عن مقدسيين اعتقلوا أمس
- الاحتلال يعتقل 8 مواطنين
- 6 إصابات بأعيرة معدنية خلال مواجهات في مخيم عقبة جبر بأريحا
- أهالي كفل حارس والقرى المجاورة رهائن اقتحام المستوطنين المقامات الإسلامية والتاريخية
- الإفراج عن 3 أسرى من علار وعتيل وشمال غزة
جريدة الأيام
- » إسرائيل تحاول النأي بنفسها عن المواجهة الأميركية الإيرانية: لسنا طرفاً،...
- »مجلس الأوقاف يحذّر من خطورة محاولة الاحتلال إعادة إغلاق مصلى باب الرحمة
- »الأسد ساديو مانيه افضل لاعب والجزائري بلماضي شيخ المدربين
- » الطباعة ثلاثية الأبعاد تتيح ترميم وجه برازيلية ناجية من السرطان
- »اغتيال سليماني يضع «حماس» في معضلة
الحياة الجديدة
- القدس: الاحتلال يعتقل اربعة مقدسيين بينهم فتاة
- 88 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى والاحتلال يعتقل أحد حراسه
- سلطات الاحتلال توافق على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة
- الأحمد: ملف الحركة الأسيرة وإحقاق الحقوق المشروعة لشعبنا على سلم أولويات
وكالة صفا
- وسط تحذيرات للمواطنين منخفض جوي عميق يبدأ اليوم ويستمر للجمعة
- خامنئي: ما حدث الليلة الماضية صفعة لكنه ليس كافيا
- نقابة المحامين الإسرائيلية تسحب رخصة مزاولة المحاماة من الأسير برغوت
- منع سفر 9 مواطنين من معبر الكرامة بحجة "المنع الأمني"
- 850 حالة اعتقال من الخليل خلال عام 2019
- هيئة الأسرى: استقرار الوضع الصحي للمعتقل القاصر يونس
- اجتماع للكابينت عصرًا لمناقشة قضايا ساخنة
وكالة الراي الفلسطينية
- الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالضفة والقدس
- 6 إصابات بأعيرة معدنية بمواجهات مع الاحتلال جنوب أريحا
- استقرار الوضع الصحي للأسير الجريح حسين يونس
- مناشدة للقيادة المصرية بشأن الفلسطينيين المفقودين في مصر
- الاحتلال يفرض مليون شيقل غرامة على أسير مقدسي
- الاحتلال يعتقل شبان وفتاة عند باب الرحمة بالأقصى
- شركة الكهرباء تستنكر تعديات المواطنين على الشبكة العامة
- آلية السفر عبر معبـر رفح يوم غدٍ الأربعاء
- رفض الاستئناف المقدّم للأسير المضرب لليوم 107 أحمد زهران
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سما نيوز
- تم توجيه صفعة لأميركا فجر اليوم والإنتقام أمر آخر خامنئي: انتصارات غزة وصمودها بفضل دور سليماني و نواجه جبهة واسعة وسننتصر
- إيران تهدد بتدمير دبي وحيفا بالموجة الثالثة من صواريخها
- شاهد : ايران تنفذ تهديداتها وتقصف قاعدتين اميركيتين في العراق بعشرات الصواريخ الباليستية
- الحرس الثوري يتوعد الولايات المتحدة برد "أشد عنفا وسحقا"
- نتنياهو يجمد بناء 2000 وحدة استيطانية بالقدس بسبب "صعوبات سياسية"
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فلسطين اليوم
- الفصائل: اغتيال سليماني يعبر عن المأزق الاستراتيجي لأمريكا و"إسرائيل"
- أخر تحديثات حالة الطقس: منخفض عميق قادم من أوروبا ويحمل كتلتين باردتين
- إيران:مقتل 80 عسكريا اميركيا على الاقل في قصف قاعدة عين الأسد في العراق
- إيران تعلن عن أول رد على اغتيال قاسم سليماني بقصف قاعدة عين الأسد في العراق
عرب 48
- الاحتلال يصادر عشرات الدونمات من حي جبل المكبر في القدس
- الاحتلال يخطط لإعادة إغلاق مصلى "باب الرحمة"
- شرطة الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين في المسجد الأقصى
- "نتنياهو جمّد بناء 2000 وحدة استيطانية بالقدس"
- إدارة ترامب تدرس طرح "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية
- الحاخام الأكبر لإسرائيل يثير عاصفة بحديثه ضد المهاجرين الروس
- "دام رعبه": حزب الله يعلق صورة سليماني قرب الحدود مع إسرائيل
- "مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية": 58% من الجمهور يتهم القيادة السياسية بالفساد
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وكالة وفا
- 6 إصابات بأعيرة معدنية خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم عقبة جبر جنوب غرب أريحا
- القدس: قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في الأقصى وتعتقل خمسة شبان وفتاة
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حدث في مثل هذا اليوم
8 كانون ثاني (يناير)
- 2009م استشهاد الصحفي إيهاب الوحيدي، مصور في تلفزيون فلسطين، واستشهد مع والدة زوجته مساء الخميس بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنزله الكائن في برج الأطباء بحي تل الهوى غرب مدينة غزة.
- 2005م مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في هجوم شنه حزب الله اللبناني على مواقع للجيش الصهيوني بالقرب من مزارع شبعا في الجنوب اللبناني.
- 2004م وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن نقل 18 ألفا من الفلاشا إلى فلسطين المحتلة.
- 2002م الاحتلال يسلم جثة الشهيد القسامي حامد أبو حجلة لذويها بعد عام من احتجازها .
- 2001م الشيخ عكرمة صبري مفتي مدينة القدس المحتلة يفتي بحرمة التنازل عن المسجد الأقصى بسمائه وأساسه، وحرمة التصرف به لغير عبادة المسلمين .
- 1970م الطائرات الإسرائيلية تقصف منطقة العرقوب وراشيا الفخار وراشيا الوادي، وكفر شوبا وكفر حمام والهبارية وعين قنية داخل الأراضي اللبنانية.
- 1978م الحكومة "الإسرائيلية" تصوت لصالح ترسيخ الاستيطان في شبه جزيرة سيناء المحتلة.
- 1948م مجزرة صهيونية في مدينة يافا ذهب ضحيتها 70 شهيدا.
- 1948م وصول الفرقة الأولى من متطوعي جيش الإنقاذ العربي إلى فلسطين، وقوامها 330 مقاتلاً. وقد شنّ هؤلاء أول هجوم لهم بعد يومين على مستعمرة كفار سولد، حيث تصدت لهم قوات الاحتلال البريطانية.
- 1598م طرد اليهود من "جنوه" في إيطاليا.