وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشارك في لقاء مجتمعي بمدرسة أحلام الحرازين وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: ترتيبات موسم العمرة تسير وفق المتفق عليه وكالة الرأي الفلسطينية " العدل" تطلق برنامج الترسيم المالي لمعاملات دوائر كتابة العدل وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تنفذ مخيم “نادي البرلمان الطلابي المركزي” وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تشارك في تكريم أبطال نادي السلام الرياضي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يسحب رخصة المحاماة من الأسير طارق برغوث وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2383) الاربعاء 8/1/2019 وكالة الرأي الفلسطينية "ريال مدريد" و"بلنسية" يزيحان الستار عن نسخة تاريخية في كأس السوبر الإسباني..اليوم وكالة الرأي الفلسطينية محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف مع ليفربول في العقد الأخير وكالة الرأي الفلسطينية قرعة متوازنة لدور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2383) الاربعاء 8/1/2019

08 كانون ثاني / يناير 2020 10:50

شعار النشرة
شعار النشرة

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2383)   الاربعاء 8/1/2019

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلية

 

 

الاخبار الدولية

اخبار عربية

 

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

 

القدس العربي

الشرق الأوسط

 

الخليج الإماراتية

 

  • الاحتلال ينكل بالمصلين في الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين
  • السلطة: قرارات بينت الاستعمارية تقوض حل الصراع
  • أسرى فلسطينيون يضربون عن الطعام دعماً للمعتقل «زهران» -

الاخبار اللبنانية

  • عباس يحذّر تل أبيب من «انفجار» الضفة!

 

 الغد الأردنية

 

 الشروق المصرية

 

 

 الشرق القطرية

 

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

القدس المحلية 

  •  

الاحتلال يفرج عن مقدسيين اعتقلوا أمس

  • الاحتلال يعتقل 8 مواطنين
  • 6 إصابات بأعيرة معدنية خلال مواجهات في مخيم عقبة جبر بأريحا
  • أهالي كفل حارس والقرى المجاورة رهائن اقتحام المستوطنين المقامات الإسلامية والتاريخية
  • الإفراج عن 3 أسرى من علار وعتيل وشمال غزة

 

 جريدة الأيام

 

الحياة الجديدة

 

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية

سما نيوز

  •  

فلسطين اليوم

عرب  48

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

8 كانون ثاني (يناير)

  •  2009م استشهاد الصحفي إيهاب الوحيدي، مصور في تلفزيون فلسطين، واستشهد مع والدة زوجته مساء الخميس بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنزله الكائن في برج الأطباء بحي تل الهوى غرب مدينة غزة.
  • 2005م مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في هجوم شنه حزب الله اللبناني على مواقع للجيش الصهيوني بالقرب من مزارع شبعا في الجنوب اللبناني.
  • 2004م وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن نقل 18 ألفا من الفلاشا إلى فلسطين المحتلة.
  • 2002م الاحتلال يسلم جثة الشهيد القسامي حامد أبو حجلة لذويها بعد عام من احتجازها .
  • 2001م الشيخ عكرمة صبري مفتي مدينة القدس المحتلة يفتي بحرمة التنازل عن المسجد الأقصى بسمائه وأساسه، وحرمة التصرف به لغير عبادة المسلمين .
  • 1970م الطائرات الإسرائيلية تقصف منطقة العرقوب وراشيا الفخار وراشيا الوادي، وكفر شوبا وكفر حمام والهبارية وعين قنية داخل الأراضي اللبنانية.
  • 1978م الحكومة "الإسرائيلية" تصوت لصالح ترسيخ الاستيطان في شبه جزيرة سيناء المحتلة.
  • 1948م مجزرة صهيونية في مدينة يافا ذهب ضحيتها 70 شهيدا.
  • 1948م وصول الفرقة الأولى من متطوعي جيش الإنقاذ العربي إلى فلسطين، وقوامها 330 مقاتلاً. وقد شنّ هؤلاء أول هجوم لهم بعد يومين على مستعمرة كفار سولد، حيث تصدت لهم قوات الاحتلال البريطانية.
  • 1598م طرد اليهود من "جنوه" في إيطاليا.
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟