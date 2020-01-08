النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2383) الاربعاء 8/1/2019

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الحرس الثوري الإيراني: نعتبر إسرائيل حليفا لأمريكا في قتل سليماني وأي عدوان أمريكي سيواجه برد ساحق

إدارة ترامب تدرس طرح "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية

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الاحتلال ينكل بالمصلين في الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين

السلطة: قرارات بينت الاستعمارية تقوض حل الصراع

أسرى فلسطينيون يضربون عن الطعام دعماً للمعتقل «زهران » -

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عباس يحذّر تل أبيب من «انفجار» الضفة !

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الاحتلال يفرج عن مقدسيين اعتقلوا أمس

الاحتلال يعتقل 8 مواطنين

6 إصابات بأعيرة معدنية خلال مواجهات في مخيم عقبة جبر بأريحا

أهالي كفل حارس والقرى المجاورة رهائن اقتحام المستوطنين المقامات الإسلامية والتاريخية

الإفراج عن 3 أسرى من علار وعتيل وشمال غزة

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