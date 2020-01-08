التنمية الاجتماعية تشارك في تكريم أبطال نادي السلام الرياضي

غزة- الرأي

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في وكيلها د. غازي حمد ومدير دائرة الاشخاص ذوي الإعاقة أ. غسان فلفل في حفل تكريم أبطال نادي السلام الرياضي للأشخاص ذوي الاعاقة ، و د. أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة و النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أ. هدي نعيم ، حيث ثم تسليم الفائزين درع الدوري وبطولة الكأس لكرة السلة للكراسي المتحركة.

من جهته، أبدى وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد ، إعجابه الشديد بالأداء الرياضي للأشخاص ذوي الاعاقه وسعادته في المشاركة بحفل تكريم لاعبي ولاعبات السلام ، مؤكدا على عزم الوزارة توفير كل ما يلزم لخدمة نادي السلام ورياضة الأشخاص ذوي الإعاقة

وفي سياق حديثه، عبر حمد عن مدى فخره بانجازات نادي السلام ولاعبيه ولاعباته ، مقدما لهم التهنئة والتقدير على جهودهم التي بذلوها من أجل الوصول لهذه المرحلة من الاحتفال والفرحة بالفوز والذي يدل على عظمة الأشخاص ذوي الإعاقة وما يمتلكون من طاقات وامكانيات .