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وزارة التعليم تنفذ مخيم “نادي البرلمان الطلابي المركزي”

08 كانون ثاني / يناير 2020 10:58

وزارة التعليم تنفذ مخيم “نادي البرلمان الطلابي المركزي”
وزارة التعليم تنفذ مخيم “نادي البرلمان الطلابي المركزي”

غزة- الرأي

نفذت وزارة التربية والتعليم العالي الإدارة  العامة للأنشطة الطلابية مخيم “نادي البرلمان الطلابي المركزي” للطلبة  المنتخبين على مستوى المديريات والبالغ عددهم 84 طالب وطالبة، والذي يُعقد  في الفترة من 5/1 حتى 9/1/2020، وذلك في مدرستي أحمد شوقي ومصطفى حافظ في  مديرية غرب غزة.


وحضر افتتاح المخيميسري الغول مدير الدائرة الثقافية، أحمد الشامي رئيس قسم الفنون التشكيلية، زكريا الحداد رئيس قسم  الموسيقى، عصام يوسف مشرف الأنشطة الموسيقية.


ويهدف المخيم إلى امتلاك الطلبة لمجموعة من المهارات (الحرية،   المشاركة، العمل كفريق، التعاون، أدب الحوار، المناقشة، احترام الرأي  الآخر)، وتطوير مفهوم المواطنة لديهم، وتعزيز روح المسؤولية والانتماء،   وإعداد جيل مدرب على المطالبة بحقوقه كاملة من خلال تزويدهم بمحاضرات عن  آليات عمل البرلمانات النيابية وأخرى عن حقوق الإنسان، وعقد جلسات لعمل  مبادرات تعتبر خطة عمل يمكن تنفيذها خلال الفصل الثاني من العام الدراسي  الحالي، بالإضافة إلى تنفيذ رحلات توعوية وتثقيفية وعقد لقاءات مع رئاسة  المجلس التشريعي.

وأكد الغول أن الإدارة العامة للأنشطة الطلابية حريصة على تأهيل  جيلٍ واعٍ قادر على ابداء رأيه وتقبل الرأي الآخر ويعي أهمية التخطيط  للمستقبل، ويتمتع بأسمى معاني الوطنية والانتماء.


وأوضح  أن مجلس البرلماني الطلابي يقوم بدور فعال من أجل  تعزيز دور الطلبة في اقتراح بعض الأنشطة المدرسية وتنفيذها بما يتناسب مع  سياسة المدارس، كما يقوم بمناقشة بعض الخطط التطويرية للمدارس وإبداء الرأي  فيها حيث يلعب المجلس دورًا هامًا في تقديم اقتراحات الطلبة وعرض حاجاتهم  لإدارة المدارس فهو يمثلهم ويعبر عن كل متطلباتهم وتطلعاتهم وملاحظاتهم في  المدارس.

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