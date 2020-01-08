" العدل" تطلق برنامج الترسيم المالي لمعاملات دوائر كتابة العدل

غزة- الرأي

أكدت وزارة العدل أن دوائر كتبة العدل باشرت منذ أيام العمل على البرنامج الإلكتروني الخاص بالترسيم المالي لمعاملات كتبة العدل، والذي يعد باكورة إنجازات الفريق البرمجي في الإدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بوزارة العدل لعام 2020م.



وأوضحت الوزارة أن البرنامج يقدم عدة خدمات لكتبة العدل من أهمها إضافة وترسيم المعاملات العدلية بأنواعها، والتواصل إلكترونياً مع بنك الإنتاج للتأكد من إتمام عملية الدفع، بالإضافة إلى ترسيم معاملات المستحقات.

وقالت الوزارة :"يتميز البرنامج بسهولة البحث عن المعاملات المدخلة سابقا سواء لعرض معلوماتها أو لاستكمال دفعها، كما يتميز بسهولة استخراج إحصائيات مالية مختلفة ومتنوعة، ويتمتع بإمكانية حصول متلقي الخدمة على سندات مالية تؤكد عملية الدفع.



من جانبه، أكد مدير عام الحاسوب والمعلومات بالوزارة أ. محيي الدين الأسطل أن البرنامج يمثل إضافة نوعية لقائمة البرامج التي أعدها الفريق البرمجي في الوزارة، ومرتكزاً أساسياً في تطوير منظومة العدالة، حيث جاء البرنامج في إطار تعزيز عملية التحول الإلكتروني لعمل كتاب العدل بقطاع غزة، لتسهيل وتيسير إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة إنجازها.



وحول البرنامج وظروف إخراجه قال مدير دائرة الحاسوب المهندس محمد طلعت مشتهى أنه تم تنفيذ البرنامج لأتمتة المعاملات المالية لكتاب العدل وتسهيل عملية الترسيم الطبيعي أو من المستحقات للموظفين وسرعة انجاز المعاملات وإنجاز كافة التقارير والإحصائيات المطلوبة وسيتم إنجاز برنامج متكامل خلال 2020 ليخدم كتاب العدل ويساعدهم بتقديم أفضل خدمة ممكنة من طرفهم للجمهور.



بدورها أوضحت المبرمجة إيمان الشرفا والتي تعمل ضمن الفريق البرمجي بوزارة العدل أنها عكفت على إعداد البرنامج وبرمجته وإنجازه في وقت قياسي، ليرى النور ويبدأ العمل به بداية عام 2020م، يذكر أن الفريق البرمجي بوزارة العدل أنجز قرابة (11) برنامج إلكتروني يخدم معظم إدارات ووحدات الوزارة، ليساعدها في تقديم خدماتها على أكمل وجه.

