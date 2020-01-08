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بلدية خان يونس تشارك في لقاء مجتمعي بمدرسة أحلام الحرازين

08 كانون ثاني / يناير 2020 11:10

بلدية خان يونس تشارك في لقاء مجتمعي بمدرسة أحلام الحرازين
بلدية خان يونس تشارك في لقاء مجتمعي بمدرسة أحلام الحرازين

خان يونس- الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم بخان يونس لقاءً مجتمعياً بعنوان "إنجاز تحقق وطموح مستمر"، وذلك في مدرسة أحلام الحرازين، ضمن الفعاليات المجتمعية الهادفة إلى التلاحم مع المجتمع المحلي وأولياء الأمور،  في ظل الحرص على توفير الخدمة للجمهور الفلسطيني بجودة عالية.

وشارك في اللقاء محافظ محافظة خان يونس د. أحمد الشيبي، ورئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ومسئول الأنشطة والمراكز الخارجية بالبلدية د. مروان المصري، ورؤساء الجامعات والمخاتير والوجهاء ورجالات من التربية والتعليم في محافظات غزة، وقد افتُتِح اللقاء بعرض فيلم وثائقي عن إنجازات المديرية للعام 2019، وكلمات للمسئولين وفقرات فنية متميزة.

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