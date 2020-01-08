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"الزراعة" تشارك في افتتاح مشتل جذور الزراعي في دير البلح

08 كانون ثاني / يناير 2020 11:16

"الزراعة" تشارك في افتتاح مشتل جذور الزراعي في دير البلح

الوسطى- الرأي

 شاركت وزارة الزراعة في افتتاح مشتل جذور الزراعي، والذي أقيم على أرض مدرسة "بنات دير البلح الإعدادية ج" وسط قطاع غزة، وذلك ضمن سلسلة برامج وأنشطة تنفذها المدرسة بالتعاون مع مديرية زراعة الوسطى.
 ويأتي ذلك ضمن التعاون المشترك بين وزارة الزراعة ومؤسسات المجتمع المحلي، بحضور وكيل الوزارة د.ابراهيم القدرة، ومدير زراعة الوسطى م.عواد ابو مصطفى، وم.اياد بر من مديرية الوسطى.
و تحدث د. إبراهيم القدرة عن أهمية التعاون المشترك بين وزارة الزراعة و مدرسة بنات دير البلح الإعدادية ج، مشيداً بجهودهم الكبيرة والمميزة و التي تعمل على بناء مجتمع قادر على مواجهة جميع التحديات.
من جهته تحدث م. عواد أبو مصطفى عن دور وزارة الزراعة في تبنيها لهذه المشاريع وإمدادها بالأشتال اللازمة.

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