بحر: ٢٠٢٠ عام التحول التكنولوجي بالمجلس التشريعي

غزة- الرأي

أصدر د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة قراراً إدارياً باعتبار عام ٢٠٢٠ عام التحول التكنولوجي في كافة إدارات ودوائر المجلس التشريعي.

وأكد منطوق القرار الذي وزعه المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي على ضرورة إحداث نقلة نوعية في العمل والأداء الداخلي للمجلس التشريعي بما يواكب ثورة التكنولوجيا والمعلومات ويتناسب مع التطورات العالمية الهائلة في المجال التقني والتكنولوجي.

وخوّل بحر -حسب القرار-الأمانة العامة والأمانة العامة المساعدة للمجلس التشريعي بوضع السياسات الإدارية الملزمة لجميع الموظفين لمجاراة التطور التكنولوجي العالمي والعمل وفق أحدث برامج الإدارة والحوسبة وفق النظم والمعايير الدولية.

ودعا بحر إدارة وموظفي المجلس التشريعي للاستعانة بأهل الخبرة التكنولوجية والكفاءة الفنية والإدارية في إطار تحديث النظم الإدارية في المجلس التشريعي بما يحقق أهداف وغايات المجلس التشريعي وتعزيز مشروعه الوطني في ظل التحديات الكبرى التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية