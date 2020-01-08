"ثابت" يؤكد على أهمية الشراكة مع المجتمع المحلي

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت، على أهمية شراكة المدارس والمؤسسات التعليمية مع المجتمع المحلي لصالح تطوير ورقي العملية التعليمية.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتعزيز وتمكين العلاقة مع المجتمع بكافة شرائحه وفعالياته. جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء المجتمعي الذي عقدته مديرية تعليم خانيونس بمدرسة أحلام الحرازين بعنوان “إنجاز تحقق وطموح مستمر”.

وحضر اللقاء د. أحمد الشيبي محافظ محافظة خان يونس، والشيخ إحسان عاشور مفتي خان يونس، وأ. محمد جواد الفرا وزير الحكم المحلي الأسبق، واللواء صلاح الدين أبو شرخ وكيل وزارة النقل والمواصلات، ود. محمد أبو شقير وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الأسبق، وم. علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس، ورؤساء الجامعات والمخاتير والوجهاء ورجالات من التربية والتعليم في محافظات غزة، ومجلس أولياء الأمور المركزي والمجالس الفرعية.

وأعلن د. ثابت أن هذا اللقاء هو الانطلاقة الأولى للفعاليات المجتمعية الهادفة إلى التلاحم مع المجتمع المحلي وأولياء الأمور لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على توفير الخدمة للجمهور الفلسطيني بجودة عالية، و أطلقت قبل فترة مسابقة نوعية بعنوان الشراكة مع المجتمع المحلي والهادفة لاختيار أفضل المدارس الساعية لتطوير الشراكة بينها وبين المجتمع المحلي.

وتطرق ثابت إلى جانب من الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال العام 2019 ومنها افتتاح 4 مدارس جديدة، وهناك 8 مدارس قيد الإنشاء ستفتتح خلال الفترة القريبة، وهناك عدد من المدارس قيد التنفيذ والتصميم، وجزء من المدارس التي تبنيها الوزارة تخدم مدينة خانيونس.

كما تحدث عن الإنجازات التي حققتها الوزارة على صعيد الخارجي والدولي منها: فوز موقع روافد التعليمي ضمن أفضل 15 ابتكار تكنولوجي في مجال التعلم الإلكتروني على مستوى العالم، وذلك في مُسابقة Reimagine Education العالميّة للابتكار في لندن، وفوز إذاعة صوت التربية والتعليم بالمركز الأول في مسابقة اتحاد الإذاعات العربية ، وفوز معلمين وطلبة بمراكز متقدمة على مستوى الوطن العربي والعالم.

وفي الجانب التعليمي والتحصيلي أكد د. ثابت أن الوزارة حققت تميزاً في نتائج الثانوية العامة، ووضعت البرامج الخاصة لعلاج الضعف في القراءة والكتابة لدى الطلبة، كذلك رعاية الطلبة المتفوقين وترسيخ القيم لدى الطلبة وهناك اهتمام كبير وإنجازات على مختلف الصعد التعليمية في مجال رياض الأطفال والتدريب والمناهج والقيم والحاسوب والتكنولوجيا والإرشاد في مجال التدريب والحوسبة وخدمة الجمهور و قطاع التعليم العالي لافتاً إلا أن هذه الإنجازات تأتي بالرغم من الصعوبات التي تواجه الوزارة والمعلم الفلسطيني.

وأبرق د. ثابت التحية إلى المعلم الفلسطيني الذي مازال يقدم الكثير من الإبداع والتميز برغم كل الظروف الصعبة التي يواجهها، وشكر مديرية التربية والتعليم بخان يونس على هذا اللقاء المتميز.

وخلال اللقاء تحدث أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس بكلمة رحب من خلالها بالحضور، وأكد على أن اللقاء يأتي ضمن التواصل المستمر مع المجتمع المحلي، وفتح أبواب الحوار المثمر وصولاً إلى تحقيق أهداف ورؤية مديرية التربية والتعليم بخان يونس، منوهاً إلى أن هذا الجهود والإنجازات المتميزة جاءت توفيقاً من الله عز وجل ثم عمل المخلصين من أبناء هذا الوطن.

وتحدث الفرا عن إنجازات المديرية والتي كان أولها افتتاح قاعة المؤتمرات في مدرسة أحلام الحرازين الأساسية للبنات، وافتتاح مخزن مؤهل للكتب ونهضة عمرانية شاملة تساهم في حل الكثافة الصفية، واستيعاب الطلبة الجدد في كل عام.

كما تناول جانب التعليم والتعلم التي أولت له المديرية الرعاية الكاملة ليتم من خلال هذه الخطة رعاية المتميزين ومتابعة ضعيفي التحصيل، والاهتمام بالطالب في كافة المراحل التعليمية من التمهيدي وصولاً إلى الثاني عشر.

وأكد الفرا أن هناك المزيد من الطموحات التي تسعى المديرية إلى تحقيقها.

وافتتحت المديرية خلال اللقاء نقاشاً عاماً مع الجمهور وجاءت المداخلات وتم الرد عليها من قبل د. زياد ثابت وكيل الوزارة، وأ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، وتمحورت المداخلات حول المناهج والحاجة إلى المزيد من المباني المدرسية.

وأوضح د. ثابت أن الوزارة تعمل جاهدة على تطوير المناهج وإعداد الأدلة للمعلمين لتسهيل تدريس المنهاج، مؤكداً أن الوزارة تشهد نهضة عمرانية شاملة وخصت جزء منها محافظة خان يونس.