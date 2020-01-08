مستشفى الاندونيسي: تركيب جهاز "القسطرة الدائمة" الخاص بمرضى الفشل الكلوى

غزة- الرأي

أعلن د.ابراهيم رمضان أخصائى جراحة الاوعية الدموية بمستشفى الاندونيسى، عن استئناف عمليات تركيب جهاز" القسطرة الدائمة لغسيل الكلى" و الخاص بمرضى الفشل الكلوى من الأطفال دون سن (12 عاما) كبديل عن الوصلات الشريانية.

وأوضح أنه تم تركيب جهاز لطفل في الثانية عشر يعانى من الفشل الكلوى على مدار سنوات و يغسل بمعدل ثلاث مرات اسبوعيا ووزنه لا يتجاوز (25 كم) ويعانى من تشوهات خلقية،و ذلك بعد انسداد الوصلة الشريانية التى كان يغسل من خلالها.

و قال د.رمضان أن تركيب هذا الجهاز لمريض الفشل الكلوى يوفر عليه المعاناة شبه اليومية خلال عمليات الغسيل ،لافتا الى أن هذه الحالات كانت تحول سابقا للخارج لاجراء هذه العمليات و تركيب الجهاز.

و قدم شكره لجهود الطاقم المتعاون في اجراء تلك العمليات ضم كلا من د.مدحت أبو طبنجة رئيس قسم العناية التخدير و د.عبد الله قنيطة أخصائى جراحة الاوعية الدموية و التمريض بمستشفى الاندونيسى.

و يأتى ذلك بعد اتفاقية مع مستشفى الرنتيسى و الاندونيسى لاجراء تلك العمليات للأطفال في مستشفى الاندونيسى و برعاية الادارة العامة للمستشفيات.