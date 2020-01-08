"الأسرى" و"الثقافة" يبحثان سبل التعاون المشترك

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء المدهون اليوم الأربعاء، وكيل وزارة الثقافة د. أنور البرعاوي، ووفدا من طاقم وزارة الثقافة، في مقر الوزارة بغزة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك لخدمة قضية الأسرى وتفعيل البعد الثقافي والفني.

ورحب بهاء المدهون بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارات الحكومية، وإيلاء أهمية خاصة بقضية الأسرى وخاصة في البعد الثقافي للتعريف بمعاناة الأسرى.

وأشار إلى أهمية تعزيز قضية الأسرى في الجسم الثقافي واشراكه بشكل دائم في إقامة الفعاليات المساندة للأسرى ، مع التركيز على التنويع الفعاليات الثقافية والتعليمية في هذه الفعاليات، وايصال صوت ومعاناة الأسرى.

وبين المدهون أن أدب الحركة الأسيرة والأعمال الأدبية والفنية التي تناولت قضية الأسرى، سواء ما كتبه الأسرى داخل السجون أو خارجه، بحاجه إلى إبراز واهتمام وتوثيق.

من جانبه أكد د. أنور البرعاوي عن أن وزارة الثقافة تولي قضية الأسرى أهمية كبيرة من خلال الفعاليات الثقافية التي تنظمها بشكل دائم، وسيكون هذا العام العديد من الفعاليات المشتركة مع وزارة الأسرى.

وتحدث وكيل الوزارة عن امكانية التعاون المشترك بين الجانبين لتفعيل قضية الأسرى وخاصة الاستعداد لإقامة فعاليات ثقافية ومعارض فنية ومسرح ضمن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني هذا العام.

وجرى على هامش اللقاء افتتاح فعاليات مخيم حنظلة للإبداع الفني الخاص بالأطفال المبدعين في مجال الرسم والكاريكاتير وذلك بمقر وزارة الأسرى والمحررين، كما تجول الوفد الزائر معرض تراث الحركة الأسيرة ، الذي يجسد معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال.