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"محيسن" يشيد بفوز نادي السلام ببطولة كرة السلة للكراسي المتحركة

08 كانون ثاني / يناير 2020 12:03

"محيسن" يشيد بفوز نادي السلام ببطولة كرة السلة للكراسي المتحركة

غزة- الرأي

أشاد  أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب و الرياضة، بتحقيق نادي السلام لذوي الإعاقة إنجازا جديدا في حصد البطولات الرياضية، وأثنى محيسن على التطور الكبير الذي أحدثه النادي على صعيد المنشآت الرياضية.

جاء ذلك، خلال الحفل الذي نظمه نادي السلام للأشخاص ذوي الإعاقة  بمناسبة فوز النادي بدرع دوري كرة السلة للكراسي المتحركة للمرة الثالثة على التوالي و كأس فلسطين الذي ينظم لأول مرة لفئة الشباب إضافة لفوز فريق الفتيات بدرع الدوري مرتين وحصولهم على وصيف الكأس.

وأكد محيسن خلال كلمته بالحفل دعم الوزارة لنادي السلام في مواصلة طريق التميز والنجاح في سبيل تطوير رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة والتي هي جزء أصيل من أهداف الوزارة.


وكان حضر الاحتفال د.غازي حمد وكيل وزارة التنمية المجتمعية والنائب في المجلس التشريعي هدى نعيم , وأحمد موسى مدير برنامج التأهيل في اللجنة الدولية للصليب الأحمر , بالإضافة لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ومحبي النادي ومؤسسي رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات غزة.

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