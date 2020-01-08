"الشباب والرياضة" و"السلام التدريبية" يبحثان التعاون بمجال التدريب للشباب

غزة- الرأي

أطلقت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة العامة للشباب، برنامجها لتعزيز العلاقة مع المؤسسات التدريبية العاملة في محافظات غزة للعام 2020 خلال زيارة مجموعة السلام التدريبية وكان في استقبال الوفد الدكتور إبراهيم السحباني مدير عام مجموعة السلام التدريبية، وجرى الحديث عن التعاون المشترك خاصةً فيما يتعلق بتدريب الشباب، وتمكينهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الإبداعية.



وأكد بلال الشاعر مدير التدريب الشبابي بالوزارة حرص الوزارة على تعزيز مهارات الشباب بما ينعكس على تنمية الإبداع لدى الشباب وتخريج الكفاءات التي تخدم المجتمع الفلسطيني، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها " الادارة العامة للشباب ؛ دائرة التدريب و التأهيل الشبابي" للحفاظ على جودة التدريب.



وأشار الشاعر إلى أهمية التعاون مع المراكز التدريبية الفلسطينية للإفادة من خبراتها؛ خاصة بمجال تطوير وتنمية مهارات الشباب.



من جانبه، أشاد الدكتور ابراهبم السحباتي بالجهود التطويرية التي تبذلها الوزارة، خاصةً على صعيد إعداد الكوادر الشابة، مؤكداً رغبتهم في توسيع مجالات التعاون مع الوزارة لتشمل جوانب أخرى في مجال العمل الشبابي، وقدم نبذة عن البرامج التدريبية التي تقدمها مجموعة السلام التدريبية من حيث آلية التنفيذ والنشاطات التي تتضمنها الانشطة والأثر المتوقع من هذه النشاطات.



واستعرض د. السحباني أهمية إدراج مفاهيم ريادة الأعمال في التدريب مجموعة السلام تعمل على تسهيل الحصول على تدريب نوعي ومتخصص للحصول على شهادة دولية في ريادة الأعمال ومعتمدة في أكثر من 148 دولة عبر العالم، كما قدم م. محمد خريم-المدير التنفيذي لشركة سيرتي بورتل عرضاً عن أهمية الشهادة الدولية وتطبيقها في المدارس والجامعات كمنهاج أساسي بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للطلبة الفلسطينيين في مختلف المجالات.

