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منها 814 عملية وصفت بالنوعية..

مستشفى غزة الأوروبي يجري أكثر من 8750 عملية جراحية خلال العام 2019

08 كانون ثاني / يناير 2020 12:50

مستشفى غزة الأوروبي يجري أكثر من 8750 عملية جراحية خلال العام 2019 من الارشيف
مستشفى غزة الأوروبي يجري أكثر من 8750 عملية جراحية خلال العام 2019 من الارشيف

غزة- الرأي

أجرت الطواقم الطبية الجراحية بمستشفى غزة الأوروبي جنوب قطاع غزة، أكثر من 8750 عملية جراحية للمرضى خلال العام المنصرم 2019.


وأفاد بيان إحصائي صادر عن المستشفى، أنه من بين العمليات 814 عملية،  وصفت بأنها نوعية وذات مهارة ، إلى جانب 2206 عمليات كبرى.


كما ذكر بيان المستشفى أن مجمل العمليات المتوسطة بلغ " 2442" عملية، فيما بلغ مجمل العمليات الصغرى 3291 عملية جراحية.


وشهد العام 2019، اضافات مميزة على صعيد العمليات الجراحية التي أجرتها الطواقم الطبية الجراحية بالمستشفى من حيث تدفق الوفود الطبية والتي كثفت وزارة الصحة من استجلابها بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية والمحلية بهدف تخفيف عبئ السفر للخارج لتلقي العلاج عن أبناء شعبنا. 


ويقدم مستشفى غزة الأوروبي خدماته الطبية لأكثر من نصف مليون مواطن من سكان محافظات جنوب قطاع غزة، حيث يشهد للكوادر الجراحية بالكفاءة في التخصصات الجراحية المختلفة والتي باتت تضاهي الدول المجاورة.

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