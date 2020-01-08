تربية الوسطى تستقبل مدير تربية وتعليم شرق خانيونس

الوسطى- الرأي

استقبلت مدير التربية والتعليم بالوسطى، وفداً من تربية وتعليم شرق غزة برئاسة مدير التربية والتعليم سليمان شعث ومدير الدائرة الفنية سعيد قديح ومدير الدائرة الإدارية منار أبو خاطر، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي.

ويأتي ذلك ضمن جهود المديرية لتعزيز العمل المشترك وتطوير المسيرة التعليمية بين مديريات التربية والتعليم.

وفي بداية اللقاء رحب الحاج بمدير تعليم شرق خانيونس والوفد المرافق له، مؤكداً حرص مديرية الوسطى على التواصل والتعاون مع كافة المؤسسات التعليمية والخدماتية ومنها مديرية التربية والتعليم بشرق خانيونس، وقدم شرحاً مفصلاً عن عمل المديرية والانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أشاد شعث بجهود مديرية الوسطى وانجازاتها في كافة المجالات وقدم التهنئة للمديرية بنهاية الفصل الدراسي الأول، وأكد مدير تعليم شرق خانيونس بأن هذه الزيارة تأتي في اطار التنسيق المستمر والعمل المشترك بين مديريتي شرق خانيونس والوسطى بما ينعكس بصورة إيجابية على تطوير العملية التربوية والتعليمية والرقي بجوانبها الإدارية، مشدداً على أهمية التواصل والتعاون المشترك بين كلا المديريتين.

وضمن الزيارة قام وفداً من مديريتي التربية والتعليم بالوسطى وشرق خانيونس بجولة على دورة مساعد مفوض التدريب الكشفي التي تنظمها الإدارة العامة للأنشطة بوزارة التربية والتعليم العالي بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين بمديرية الوسطى، كان في استقبالهم مدير دائرة الكشافة بالوزارة محمد المزين وقام الوفد بجولة داخل المخيم الكشفي واطلع على الدروس العلمية والتدريبات العملية، مشيداً بجهود الإدارة العامة للأنشطة في تطوير العمل الكشفي والارتقاء به