"الصحة" تعزز خدمات التصوير الطبى بأحدث الأجهزة

غزة- الرأي

أكدت وزارة الصحة على استمرار جهودها لتحسين خدماتها الصحية و أبرزها خدمات التصوير الطبى، وذلك بهدف تعزيز مستشفياتها بأحدث الاجهزة المتطورة كجهاز C.T. متعدد المقاطع في مجمع ناصر الطبى مؤخرا، و الذى يعد الأحدث فى قطاع غزة.

وبينت الوزارة أن جهازC.T. هو مزود بعدة برامج تطبيقية متطورة يمكنه من تصوير شرايين القلب في حالة ارتفاع معدل ضربات القلب وهو البرنامج الأول من نوعه ،الامر الذى يسهم في تشخيص الأمراض بدقة عالية ،كما و يقوم بتصوير شرايين القلب و القولون و تمييز الخلايا الحية من غيرها في حالات الجلطات الدماغية و قياس الكتل الورمية في الرئتين،وذلك بتمويل من منظمة الصحة العالمية.

وبين التقرير السنوى لدائرة الأشعة و الرصد الاشعاعى بوزارة الصحة لعام 2019،أنه تم تعزيز خدمات فلوروسكوبى عمليات في مجمع ناصر و تزويده بجهازين C.arm من خلال مشروع ترميم الأطراف من منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أ.ابراهيم عباس مدير دائرة الأشعة و الرصد الاشعاعى بوزارة الصحة أنه تم خلال العام 2019،تعزيز خدمات الأشعة في مجمع الشفاء الطبى و تزويده بجهازين أشعة عادية (Basic) في قسم الحوادث و الطوارىء و القسم المركزى بتمويل من الهلال الأحمر التركى.

و نوه الى تطوير خدمات الثدى من خلال مشروع مولته مؤسسة "ماب" لسرطان الثدى لصالح مجمع الشفاء و ناصر الطبى،بالاضافة الى تزويد خدمات الطوارىء بالأجهزة و المعدات الطبية بدعم من الصليب الأحمر ،و تحسين خدمات الانعاش و التخدير .

كما و تم تزويد أقسام مجمع ناصر ومستشفى العيون و بيت حانون و شهداء الأقصى و الهلال الاماراتى بأجهزة تخدير حديثة بتبرع من مؤسسة نورواك و الهلال الاحمر القطرى و منظمة الصحة العالمية.

و أكد على استكمال مشروع حوسبة خدمات التصوير الطبى في باقى المستشفيات كمجمع ناصر الطبى القسم المركزى و العيادة الخارجية ،بالاضافة الى مستشفى بيت حانون و مستشفى النصر و ابو يوسف النجار و مستشفى غزة الأوروبى.

و على صعيد تطوير الكوادر الفنية،أفاد أ.عباس أنه تم تنفيذ دورتين الحزم التدريبية الاساسية لفنييى التصوير الطبى في تنمية القوى البشرية استهدفت ما يقارب (48) أخصائى. الى جانب عقد لقاءات علمية.

وبين أنه تم عقد اتفاقيات و مذكرات تفاهم مع المنظمات الغير حكومية لتعزيز الشراكة مع مستشفيات وزارة الصحة لتقديم خدمات الاشعة.