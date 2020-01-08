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بلدية خان يونس تشرع بإزالة 10 تعديات بشارع 29 في البطن السمين

08 كانون ثاني / يناير 2020 01:21

بلدية خان يونس تشرع بإزالة 10 تعديات بشارع 29 في البطن السمين
بلدية خان يونس تشرع بإزالة 10 تعديات بشارع 29 في البطن السمين

خان يونس- الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بتنفيذ المرحلة الثانية لإزالة التعديات من شارع رقم (29) الواقع في حي البطن السمين والبالغة طولها (700) متراً ، وذلك من خلال إزالة (10) تعديات للمواطنين تغلق حرم الشارع منذ أكثر من (50) عاماً تقريباً .

وبين رئيس البلدية م. علاء الدين البطة خلال بيان مقتضب صدر عن مكتبه اليوم، أن سياسة فتح الشوارع المغلقة قد تبنتها إدارة البلدية من أجل الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة في التنعم ببيئة عمرانية سليمة بعيداً عن التكدس السكاني وإنغلاق البيئة العمرانية وعرقلة مشاريع التطوير والبناء بسبب التعدي على حرم الشوارع التي هي ملك للجميع.

وبين م. البطة أن فتح الشارع وازالة التعديات جاءت نتاج التعاون المثمر ما بين بلدية خان يونس ولجنة الحي وتفهم الأهالي الذين باشروا بتفكيك كل أشكال تعدياتهم سواء كانت مباني سكنية  متعددة الطوابق  وأسوار وأراضي زراعية وذلك بشكل ذاتي، وقد ساعدتهم فرق البلدية في إزالتها، مبيناً أن البلدية قامت خلال الفترة الماضية بفتح الشارع في الجزئية الواقعة بمنطقة مسجد الإسلام على شارع صلاح الدين شرقاً  وصولاً لتقاطعه مع جمال عبد الناصر "بطريق رفح الغربية" والبالغة طولها (1500) متر تقريباً.

وأكد م. البطة أهمية الإجراءات المتبعة ضمن ساسة فتح الشوارع المغلقة، واصفاً إياها بأنها تصب في صالح خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة وتطبيق النظام وإنفاذ القانون على الجميع والحفاظ على مقدرات شعبنا.

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