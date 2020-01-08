خان يونس- الرأي

قال ابراهيم عباس مدير الأشعة والرصد الاشعاعى بوزارة الصحة، إنه تم تشغيل جهاز C.T. متعدد المقاطع في مجمع ناصر الطبى بتمويل من منظمة الصحة العالمية ليخدم مرضى محافظة خانيونس ورفح و بعض حالات من مجمع الشفاء الطبى.

وبين عباس أن هذا الجهاز الثالث الذى تم توريده لمستشفيات وزارة الصحة بعد مستشفى غزة الاوروبى و مجمع الشفاء،لافتا الى أنه الأكثر تحديثا و مزود بعدة برامج تطبيقية متطورة مما مكنه من تصوير شرايين القلب في حالة ارتفاع ضربات القلب وهو البرنامج الأول من نوعه ،الامر الذى يسهم في تشخيص الأمراض بدقة عالية .

وأوضح أن هذا الجهاز يتمكن من تصوير شرايين القلب و القولون و تمييز الخلايا الحية من غيرها في حالات الجلطات الدماغية و قياس الكتل الورمية في الرئتين.

و قدم عباس شكره لجهود الداعمين لهذا الجهازW.H.O. و جهود وزارة الصحة ممثلة بوكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش و الادارة العامة للتعاون الدولي و الهندسة والصيانة في دعم مستشفيات الوزارة لمثل هذه الاجهزة الحديثة التى تساهم في تجويد خدمات التصوير الطبي وتحسين الخدمة المقدمة للمرضى.