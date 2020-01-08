قال ابراهيم عباس مدير الأشعة والرصد الاشعاعى بوزارة الصحة، إنه تم تشغيل جهاز C.T. متعدد المقاطع في مجمع ناصر الطبى بتمويل من منظمة الصحة العالمية ليخدم مرضى محافظة خانيونس ورفح و بعض حالات من مجمع الشفاء الطبى.
وبين عباس أن هذا الجهاز الثالث الذى تم توريده لمستشفيات وزارة الصحة بعد مستشفى غزة الاوروبى و مجمع الشفاء،لافتا الى أنه الأكثر تحديثا و مزود بعدة برامج تطبيقية متطورة مما مكنه من تصوير شرايين القلب في حالة ارتفاع ضربات القلب وهو البرنامج الأول من نوعه ،الامر الذى يسهم في تشخيص الأمراض بدقة عالية .
وأوضح أن هذا الجهاز يتمكن من تصوير شرايين القلب و القولون و تمييز الخلايا الحية من غيرها في حالات الجلطات الدماغية و قياس الكتل الورمية في الرئتين.
و قدم عباس شكره لجهود الداعمين لهذا الجهازW.H.O. و جهود وزارة الصحة ممثلة بوكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش و الادارة العامة للتعاون الدولي و الهندسة والصيانة في دعم مستشفيات الوزارة لمثل هذه الاجهزة الحديثة التى تساهم في تجويد خدمات التصوير الطبي وتحسين الخدمة المقدمة للمرضى.