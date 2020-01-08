بلدية خان يونس تجري صيانة شوارع بـ 1200 متر مربع بلاط انترلوك

خان يونس- الرأي

تمكنت الطواقم الفنية المختصة بدائرة الأشغال العامة والصيانة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ أعمال صيانة لمجموعة من شوارع المدينة والأحياء المختلفة لتحسين الحالة المرورية ومنع الحوادث وإظهارها بشكل أفضل، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.

وبين مسئول ملف الصيانة بالدائرة م. عبد الله خلف أنه تم إجراء أعمال الصيانة من خلال متابعة شكاوى المواطنين الواردة عبر تطبيق مدينتي خان يونس بالإضافة إلى الملاحظات الميدانية لفرق المفتش الميداني ودائرة الأشغال، مشيراً إلى تم صيانة مجموعة من شوارع المدينة بمساحة إجمالية بلغت (1200) متراً مربعاً بلاط انترلوك جديد ومستعمل، وإعادة ترميم ما يزيد عن (76) منهل للصرف الصحي تابعة للمواطنين وأخرى خاصة بالشبكة العامة للبلدية نتيجة لوجود اهتراءات فيها، وصيانة (22) مصفاة مياه أمطار، وتنفيذ (45) مهمة مختلفة لأعمال الحدادة في المرافق العامة