"الصحة": إنقاذ حياة سيدة حامل بمستشفى ولادة مجمع ناصر بخان يونس

خان يونس- الرأي

تمكن الطاقم الطبى بمستشفى الولادة بمجمع ناصر الطبى بقيادة د.عبد الله كوارع رئيس قسم الولادة، من انقاذ حياة سيدة حامل في الثامنة عشر من عمرها.

و بين د.كوارع أن السيدة وصلت المستشفى الواحدة بعد منتصف الليل و هى بكرية حامل بتوأم في شهرها التاسع و كانت تعانى من ضيق تنفس و شبه غيبوبة عن الوعى مصاحبا لخروج رغوة من الفم.

وقال:" أنه بعد الفحص الطبى و التشخيص الاكلينيكى تبين أن المريضة تعانى من استسقاء في الرئتين ناتج عن ارتفاع شديد في ضغط الدم و نسبة الأكسجين 60%.

و يتابع:"تم تحويلها بشكل طارىء الى قسم العناية المركزة ووضعها على التنفس الصناعى و تم توليدها قيصريا حفاظا على حياة الأم و الأجنة و مكثت في المستشفى ثلاث أيام متتالية لمتابعتها علاجيا و استكمال اجراء الفحوصات الطبية الاخرى و الايكو لاستثناء أى أسباب أخرى لاستسقاء الرئتين حتى تحسنت و تم خروجها من المستشفى.

و يشير د.كوارع الى أنها الحالة الثانية التى تم التعامل معها في مجمع ناصر منذ سنوات،لافتا الى أن القسم يجرى 1000 حالة ولادة شهريا منها 20% ولادة قيصرية ،الى جانب الحالات المحولة من مستشفى شهداء الأقصى التى تعد الأكثر خطورة،اضافة الى السيدات الحوامل ذوى الأمراض المزمنة المحولة من مستشفى الهلال الاماراتى برفح.