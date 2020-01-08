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بلدية خان يونس تبحث مع وكالة شهاب تعزيز الخدمات الإعلامية المتبادلة

08 كانون ثاني / يناير 2020 01:36

بلدية خان يونس ووكالة شهاب تبحثان تعزيز الخدمات الإعلامية المتبادلة
بلدية خان يونس ووكالة شهاب تبحثان تعزيز الخدمات الإعلامية المتبادلة

خان يونس- الرأي

بحثت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، مع وفد من وكالة شهاب للأنباء سبل تعزيز الخدمات الإعلامية المتبادلة فيما يخدم الطرفين ويعزز من منظومة العمل الإعلامي للهيئات المحلية والمؤسسات العاملة في الميدان.

وكان رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، وعضو المجلس البلدي م. حمدي الشاعر، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ومسئول قسم الإعلام والترويج أ. صائب لقان، قد التقوا الوفد المذكور برئاسة مدير وكالة شهاب م. رمًاح مبارك، ومسئولي العلاقات العامة والإنتاج بالوكالة.

وتناول المجتمعون جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها إبراز حجم الإنجازات التي حققتها بلدية خان يونس في ظل الحصار المتمثلة في المشاريع الكبرى ومنها مشروع محطة المعالجة المركزية لصرف الصحي، وكذلك مكب النفايات الصلبة في الفخاري، ومحطة النفايات الطبية، ومشاريع الطرق والإنشاءات والحدائق العامة وشبكات تصريف المطر والصرف الصحي والخدمات الصحية والبيئية والتوعية المجتمعية، وتطوير العمل مع لجان الأحياء.

وتطرق المجتمعون إلى الدور البارز الذي تمثله وكلة شهاب في ظل الظروف الراهنة كونها أحد أهم أعمدة الإعلام الفلسطيني البناء والذي يظهر الحقيقة للمجتمع الدولي  حول ما يجري في الأراضي الفلسطينية، مشيرين إلى ضرورة زيادة وتيرة التعاون بما يخدم المنظومة الإعلامية لإعلام المواطنين بكل ما يدور حولهم من أعمال ومشاريع ترقى بالمدينة وتطورها، وكذلك المشاريع المستقبلية التي تتطلع بلدية خان يونس إلى تنفيذها خلال الفترة الماضية.

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