تربية الوسطى تعقد لقاءً تدريبياً للمشرفين التربويين بعنوان "الفوز مع الناس"

الوسطى- الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، لقاءً تدريبياً للمشرفين التربويين بعنوان "الفوز مع الناس" بهدف تطوير المسيرة التعليمية ولتحسين مهارات التعامل مع الجمهور، و يحاضر خلاله مدير التربية والتعليم هشام الحاج بحضور المشرفين التربويين وذلك بمركز التدريب التربوي.

وفي بداية اللقاء رحب الحاج بالحضور وأشاد بجهود المشرفين التربويين ودورهم في تطوير المسيرة التعليمية والإرتقاء بها، كما هنأهم بنهاية الفصل الدراسي الأول متمنياً أن يكون الفصل الدراسي الثاني فصل تفوق ونجاح، وأضاف الحاج بأن التعامل مع الجمهور فن يحتاج الى دراسة وتدريب والجمهور هنا يشمل المعلمين والمدراء وأولياء الأمور وكل من يتم التعامل معه داخل وخارج المدرسة.

وأوضح الحاج، أن الفوز مع الناس وكسب ودهم وتعاطفهم واستيعاب غضبهم سمة من سمات الانسان الناجح خاصة من يعمل في سلك التربية والتعليم، بإمكان الجميع تعلمها والتدرب عليها, ومن هنا تأتي أهمية هذه الدورة التدريبية للمشرفين التربويين والتي تأتي استكمالاً للدورة التدريبة لمدراء المدارس حول نفس الموضوع.

وتناول اللقاء مبادئ التعامل مع الناس وهي الاستعداد والارتباط والثقة والاستثمار والتعاون، وتم التطرق إلى كل مبدئ بشكل تفصيلي، بالإضافة إلى مجموعة من الأسس الضرورية في التعامل مع الأخرين وبناء علاقات قوية وبناء جسور من الثقة والتعاون بهدف تحسين صورة المدرسة وتقديم أفضل خدمة للجمهور الداخلي والخارجي.