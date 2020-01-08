وكالة الرأي الفلسطينية "لجنة تعزيز الأداء السلوكي" تكرم الموظف الصوراني لتفانيه بالعمل وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تبحث سبل التعاون المشترك مع بلدية عبسان الكبيرة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تعقد ندوة ارشادية حول أثر الصقيع على المحاصيل وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تطلق وسم بعنوان عام التطوير والمتابعة لعام 2020م وكالة الرأي الفلسطينية زكاة الشيخ رضوان بالأوقاف توزع مساعدات مالية وعينية علي الأسر الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية العمل النسائي بالأوقاف ينظم حفل تخريج دورات أحكام تأهيلية وعليا وسند وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تتلف كمية أسماك غير صالحة للاستخدام الادامي وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف الشمال يبحث خطة مديرته للعام الجديد 2020م وكالة الرأي الفلسطينية العلاقات العامة بالصحة تؤكد على تعزيز الأداء السلوكي مع الجمهور وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تعقد لقاءً تدريبياً للمشرفين التربويين بعنوان "الفوز مع الناس"
أخبار » الأخبار الحكومية

تربية الوسطى تعقد لقاءً تدريبياً للمشرفين التربويين بعنوان "الفوز مع الناس"

08 كانون ثاني / يناير 2020 01:39

تربية الوسطى تعقد لقاءً تدريبياً للمشرفين التربويين بعنوان "الفوز مع الناس"
تربية الوسطى تعقد لقاءً تدريبياً للمشرفين التربويين بعنوان

الوسطى- الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى،  لقاءً تدريبياً للمشرفين التربويين بعنوان "الفوز مع الناس"  بهدف تطوير المسيرة التعليمية ولتحسين مهارات التعامل مع الجمهور، و يحاضر خلاله مدير التربية والتعليم هشام الحاج بحضور المشرفين التربويين وذلك بمركز التدريب التربوي.

 وفي بداية اللقاء رحب الحاج بالحضور وأشاد بجهود المشرفين التربويين ودورهم في تطوير المسيرة التعليمية والإرتقاء بها، كما هنأهم بنهاية الفصل الدراسي الأول متمنياً أن يكون الفصل الدراسي الثاني فصل تفوق ونجاح، وأضاف الحاج بأن التعامل مع الجمهور فن يحتاج الى دراسة وتدريب والجمهور هنا يشمل المعلمين والمدراء وأولياء الأمور وكل من يتم التعامل معه داخل وخارج المدرسة.

 وأوضح الحاج، أن الفوز مع الناس وكسب ودهم وتعاطفهم واستيعاب غضبهم سمة من سمات الانسان الناجح خاصة من يعمل في سلك التربية والتعليم، بإمكان الجميع تعلمها والتدرب عليها, ومن هنا تأتي أهمية هذه الدورة التدريبية للمشرفين التربويين والتي تأتي استكمالاً للدورة التدريبة لمدراء المدارس حول نفس الموضوع.

 وتناول اللقاء مبادئ التعامل مع الناس وهي الاستعداد والارتباط والثقة والاستثمار والتعاون، وتم التطرق إلى كل مبدئ بشكل تفصيلي، بالإضافة إلى مجموعة من الأسس الضرورية في التعامل مع الأخرين وبناء علاقات قوية وبناء جسور من الثقة والتعاون بهدف تحسين صورة المدرسة وتقديم أفضل خدمة للجمهور الداخلي والخارجي.

تربية الوسطى تعقد لقاءً تدريبياً للمشرفين التربويين بعنوان 81726256_2676118742423364_4491490765943341056_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟