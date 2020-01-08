العلاقات العامة بالصحة تؤكد على تعزيز الأداء السلوكي مع الجمهور

غزة- الرأي

أكد د. أشرف القدرة مدير وحدة العلاقات العامة والاعلام، على المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق مسئولي العلاقات العامة والاعلام في الارتقاء بالخدمة المقدمة في مرافق وزارة الصحة.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي نظمته الوحدة لمسئولي العلاقات العامة في روافدها الصحية، بمشاركة مدير دائرة العلاقات العامة ا. كمال موسى، لمناقشة خطة العلاقات العامة والاعلام خلال الربع الأول من العام 2020، والتركيز على رفع مستوى معرفة المجتمع بأداء وزارة الصحة والعلاقة مع الجمهور.



بدوره، استعرض مدير العلاقات العامة ا. كمال موسى مشروع تعزيز الأداء السلوكي في المؤسسات الحكومية الذي يعزز العمل مع المريض ضمن السياسات والقوانين المتبعة، ويرتقي بالدور المنوط بمسئولي العلاقات العامة في المستشفيات والمراكز الصحية في حل قضايا الجمهور واستيعابهم ومساعدتهم في تلقي الخدمة اللازمة لهم.

من جهتهم، أكد المشاركون على دورهم الفعال في تعزيز العمل والارتقاء بالخدمة المقدمة من خلال تنظيم الأداء السلوكي للتعامل مع متلقي الخدمة الصحية من المرضى.