العمل النسائي بالأوقاف ينظم حفل تخريج دورات أحكام تأهيلية وعليا وسند

غزة- الرأي

نظم قسم التلاوة والتجويد في الإدارة العامة للعمل النسائي حفل تخريج دورات أحكام تأهيلية وعليا وتأهيل سند لطالبات المشاركات في قاعة قصر الورود والبالع عددهم 70 من مختلف المراحل العمرية , بحضور رئيس القسم أ. تغريد مريش ومشرفات المناطق.

وخلال كلمة لها ، أكدت مريش على أهمية تعلم القرآن الكريم في حياة الانسان المسلم صغيرًا وكبيرًا وضرورته الشرعية وعظيم فضله في الدنيا والآخرة, منوهةً الى أن قسم التلاوة سجل تخريج أكثر من خمسمائة دورة لحفص وعشرين في القراءات وغيرها من المشاريع والمسابقات القرآنية الدورية على مدار العام الماضي.

كما وأشادت مريش بتميز وابداع منوهة مدرسة الرضوان في إعداد كتاب هداية الوهاب والذي يعد سابقة نوعية لقسم التلاوة والتجويد, شاكرةً في الوقت ذاته جميع المدرسات اللاتي أبدعن في تعليم النساء والفتيات ومحو أمية القرآن حتى لكبيرات السن في مناطق عديدة على مستوى القطاع.

وفي الختام قامت إدارة القسم بتوزيع شهادات التكريم وجوائز عينية على جميع الطالبات خريجات الدورات المتنوعة , موصيات بضرورة الاستمرار بتزويدهن دورات أحكام الأخرى.