زكاة الشيخ رضوان بالأوقاف توزع مساعدات مالية وعينية علي الأسر الفقيرة

غزة- الرأي

وزعت لجنة زكاة الشيخ رضوان التابعة للأوقاف مساعدات مالية وعينية على عدد من الأسر الفقيرة والمحتاجة.

جاء ذلك، في إطار سعيها الدؤوب للتخفيف من حدة ومستوى الفقر الذي تعيشه هذه الأسر, في ظل الأوضاع الصعبة.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة الشيخ حسن الخطيب أنه لجنته نفذت مشروع كسوة الشتاء والتي استهدفت 700 أسرة في حين وزعت كفالات لعدد 130 يتيم و100 أسرة بالإضافة لتوزيع معونة الشتاء ومشروع رغيف الخبر وسلة الخضار ووجبات غذائية من خلال تكية هاشم.

وأشار الخطيب أن اللجنة لن تدخر جهدًا في مواصلة طريق الخير للفقراء والمحتاجين والعمل على دعمهم وتقديم كل ما يلزم لهم, مستشهدًا بقول رسولنا الكريم "من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة"