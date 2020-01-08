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أوقاف غزة تطلق وسم بعنوان عام التطوير والمتابعة لعام 2020م

08 كانون ثاني / يناير 2020 01:54

أوقاف غزة تطلق وسم بعنوان عام التطوير والمتابعة لعام 2020م
أوقاف غزة تطلق وسم بعنوان عام التطوير والمتابعة لعام 2020م

غزة- الرأي

أطلقت مديرية أوقاف غزة شعارها للعام الحالي 2020م بوسم "عام التطوير والمتابعة"، وذلك في إطار سعيها جاهدةً للارتقاء بموظفيها وتحقيق ما هو مأمول إنجازه أثناء المرحلة القادمة، وتطوير أداء أقسام المديرية وموظفيها.
بدوره استعرض مدير أوقاف غزة د. محمد سالم أهم انجازات 2019م داعياً للبناء عليها من خلال خطة وزارة الأوقاف المطروحة للعمل خلالها الفترة القادمة، مبيناً أن المديرية بصدد عقد دورات تدريبية أثناء العام الحالي لتطوير أداء الموظفين للقيام بالمهام الوظيفية على أكمل وجه.
وفي نهاية اللقاء قدم سالم شكره لأسرة الأوقاف كافة إداريين وخطباء وأئمة ومحفظين ومؤذنين وأذنة لجهودهم العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين.
 

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