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"الزراعة" تبحث سبل التعاون المشترك مع بلدية عبسان الكبيرة

08 كانون ثاني / يناير 2020 02:03

"الزراعة" تبحث سبل التعاون المشترك مع بلدية عبسان الكبيرة

غزة- الرأي

زار وفد من وزارة الزراعة مقر بلدية عبسان الكبيرة،ضم كل من مدير مديرية زراعة خان يونس، م. اكرم ابو دقة ومدير عام الرقابة الزراعية ا.محمد النجار،وذلك لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين الطرفين.


بدوره رحب د. محمود أبو دراز رئيس بلدية عبسان بوفد الزراعة،حيث أطلعهم على العديد من الخطط والمشاريع المستقبلية التي تخدم المزراعين،و الإجراءات التي تساهم البلدية من خلالها في توفير مياه الري للمزارعين،بالإضافة لمناقشة مشكلة سكب مياه الصرف الصحي في المناطق الزراعية، والحلول المستقبلية لها من قبل البلدية من أجل الوصول لحل المشكلة واستغلال مياه الصرف الصحي المعالجة و مياه الأمطار المتجمعة في عملية ري الأراضي الزراعية.


من جهته أكد م. أكرم أبو دقة مدير زراعة خان يونس على دور بلدية عبسان الكبيرة في تعزيز التعاون المشترك في جميع المشاريع التي تنفدها الوزارة والتي كان آخرها حصر الأرضي الزراعية و أكد على دور البلدية في احتضان طواقم عمل المشروع.


وفي نهاية الاجتماع قام الوفد بزيارة تفقدية للأراضي الحدودية والاطلاع على الأماكن التي يتم سكب مياه الصرف الصحي داخلها.


وتعاني المنطقة الشرقية في محافظة خان يونس وبلدياتها من عدم وجود شبكة صرف صحي تخدم سـكانها ،وقد تم عقد اجتماعات مع رؤساء البلديات في المنطقة الشرقية لوضع حلول لهذه المشكلة وطرق علاجها على المدى القريب .

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