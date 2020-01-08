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بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد عابد

"لجنة تعزيز الأداء السلوكي" تكرم الموظف الصوراني لتفانيه بالعمل

08 كانون ثاني / يناير 2020 02:04

جانب من التكريم
جانب من التكريم

غزة - الرأي

كرمت اللجنة الوطنية لتعزيز الأداء السلوكي لموظفي المؤسسات الحكومية الموظف فريج أحمد الصوراني وذلك لعطاءه وتفانيه في عمله حتى في ظل الأزمة الصحية التي عانى منها ابنه، مما لاقى استحسان وشكر من جمهور المراجعين والمتابعين وشهادة مسؤوليه بحسن الخلق والأداء.

وحضر التكريم كلاً من الأستاذ ماهر الرفاتي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في مجلس القضاء الأعلى والأستاذ حمدي شعث رئيس مشروع متابعة الأداء السلوكي وأعضاء اللجنة الأستاذ كمال صبحي موسى والأستاذ معتصم الميناوي والأستاذ كامل محمد المناعمة

بدوره؛ قدم رئيس المشروع تعريفا عن اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي وأهداف المشروع في متابعة وتعزيز أداء الموظفين الإيجابي، والذي أكد على اعتماد مدونة السلوك الوظيفي المعتمدة لدى ديوان الموظفين كمرجعية ناظمة لعمل المشروع

من جانبه؛ شدد المستشار محمد عابد على أهمية هذا التكريم وتعزيز السلوك الإيجابي لدى الموظفين وتفعيل مدونة السلوك الوظيفي ونقلها من الواقع النظري إلى الواقع العملي وضرورة إبراز هكذا نماذج من الموظفين وتحفيزهم وتعزيز القيم الإيجابية.

وقدم عابد شكره للوفد الزائر والاهتمام بتعزيز السلوك القيمي للموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية

وفي ذات السياق، أكد ماهر الرفاتي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في مجلس القضاء الأعلى على أهمية عما المشروع وتعزيز وتكريم هؤلاء الموظفين وتقديم الشكر للموظف المكرم في هذا اللقاء

من جهته، أثنى عضو اللجنة كمال موسى على عمل منظومة القضاء ودورها الفعال في خدمة مجتمعنا الفلسطيني، وأهمية إبراز النماذج الايجابية وإبرازها للمجتمع والحديث عن اعداد معايير اختيار الموظفين وتكريمهم وتسليط الضوء على هكذا نماذج.

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