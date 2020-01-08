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أوقاف خان يونس تعقد ورشة عمل لشرح برنامج التحفيظ الجديد

08 كانون ثاني / يناير 2020 02:30

أوقاف خان يونس تعقد ورشة عمل لشرح برنامج التحفيظ الجديد
أوقاف خان يونس تعقد ورشة عمل لشرح برنامج التحفيظ الجديد

خان يونس- الرأي

عقدت مديرية أوقاف خان يونس ورشة عمل لشرح برنامج التحفيظ للمحفظين، بحضور مدير أوقاف خانيونس د. محمد الغلبان ومدير دائرة التحفيظ أ. حمد النجار ورئيس قسم التحفيظ الشيخ عبد الباسط الأسطل والمبرمج م.  بهاء لافي ولفيف من المحفظين.
بدوره أكد الغلبان على أهمية العمل على البرنامج ودوره المهم في الارتقاء بمستوى التحفيظ، مشيرًا الى أهمية وضرورة إدخال التقارير في وقتها المحدد ومتابعتها وتصويبها.
من جهته أوضح الأسطل أن البرنامج إضافة جديدة للارتقاء بمشروع تحفيظ القرآن الكريم والوصول الى مستوى متقدم من الحفظ لدى الطلبة ليكونوا شامة بين أهل القرآن الكريم .
 وتخلل النقاش عرض مرئي لآلية التعامل مع البرنامج والمناقشة لكل ما يواجه المحفظين من مشاكل خلال تعاملهم مع البرنامج.

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