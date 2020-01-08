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لجنة تعزيز السلوك القيمي تنظم لقاءً حول دور الدعاة بالوقاية من الانتحار

08 كانون ثاني / يناير 2020 05:49

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غزة- الرأي:

نظمت اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي ضمن أنشطتها المتواصلة في قطاع غزة، لقاءً مفتوحاً حول "دور الدعاة في الوقاية من الانتحار".

أكد رئيس مشروع لجنة الوقاية من الانتحار، د.محمد كمال سالم على دور الدعاة من خلال تعزيز العلاقة بين أفراد المجتمع للوصول إلى مجتمع متماسك، وتوثيق الصلة بين أفراد الأسرة للوصول إلى الأسرة الأمنة المستقرة.

وبين أن ذلك يكون من خلال استثمار العمل الدعوي، وغرس المعاني الإيمانية في النفوس لبث روح الأمل والتفاؤل، الذي يؤدي إلى التغلب على الكآبة ومشاعر الوحشة والضعف أمام مشكلات الحياة، فيشكل وقاية من الانحراف نحو جريمة الانتحار.

وعقد اللقاء في قاعة وزارة الصحة، بحضور أ.هشام المدلل عضو لجنة مشروع الوقاية من الانتحار، و أ. إسماعيل أبو ركاب من الإدارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة و أ. أحمد دلول إعلامي اللجنة ونخبة من الدعاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

بدوره، تحدث أبو ركاب عن أهمية تحليل مشكلة الانتحار ودوافعها، والاضطرابات النفسية وعلاقتها بالانتحار، وذكَرَ بعض النظريات ذات العلاقة بالتأثير النفسي سلباً أو إيجاباً.

وقد تم إطلاع الحضور على إحصاءات تبين أعداد المنتحرين ومحاولي الانتحار ومتسببي إيذاء النفس، ومواقعهم الجغرافية حسب المحافظات، والأساليب المتبعة أثناء ارتكاب الجريمة، ودوافعها.

وتوج اللقاء بالعديد من التوصيات التي بينت دور الدعاة في الوقاية من الانتحار من خلال العمل على نشر ثقافة الحياة والمحافظة عليها، وبيان قيمتها، والتحذير من إيذائها من خلال الدروس الوعظية وخطبة الجمعة والجولات الدعوية.

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