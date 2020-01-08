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اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي تزور مؤسسة الرسالة

08 كانون ثاني / يناير 2020 06:40

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غزة- الرأي:

زارت اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي في قطاع غزة مؤسسة الرسالة للإعلام ضن أنشطتها المتواصل في التواصل مع كافة المؤسسات.

وجرى خلال اللقاء التباحث مع مديرها العام الصحفي رامي خريس، سبل التعاون المشترك والمساهمة في إيصال رسالة اللجنة إلى المجتمع المحلي من خلال مؤسسة الرسالة ووسائلها الإعلامية المختلفة.

وشارك في الزيارة كل من أ.إسماعيل الثوابتة، رئيس اللجنة الإعلامية، وأ.عبد الله كرسوع، أمين السر، وأ.حسن النجار عضو اللجنة الإعلامية.

 وتعهدت الرسالة بالمشاركة في إبراز أهمية هذه اللجنة للمجتمع والمساهمة في الانخراط بها من باب المسئولية الاجتماعية الملقاة على عاتق المؤسسة.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات وخطة متكاملة تنفذها اللجنة الإعلامية ضمن اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي لتقويم السلوكيات السلبية في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

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